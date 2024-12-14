Дівчина з США придбала житло в Італії за 1 євро — за якої умови

Мередіт біля будинку в Італії. Фото: CNBC

В Італії пропонують купівлю житла за один євро, але є умови. Новому власнику будинку доведеться виконати реконструкцію, яка може коштувати чималих грошей. Такою можливістю скористалася американка.

Про це пише CNBC.

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Дівчина на ім'я Мередіт родом з Чикаго у 2019 році дізналася про програму, яка дозволяє придбати житло в італійському містечку за дуже низькою ціною. Водночас вона дізналася, що має італійське коріння, що і стало головним знаком для переїзду в цю країну.

Так, вона придбала будинок в місті Самбука-ді-Сицилія, звідки й був родом її предок. Це рішення стало для американки проєктом, оскільки довелося проводити повну реконструкцію.

Будинок до ремонту. Фото: CNBC

Реконструкція будинку. Фото: CNBC

Згодом вона придбала ще один будинок, який був поруч. На обидва об'єкти вона витратила трохи більш як 29 тисяч доларів, але вони були дуже занедбаними.

Після масштабної реконструкції їй вдалося збільшити площу будинку до 250 квадратних метрів.

Вартість ремонту

Мередіт розповіла, що загалом на ремонт, який тривав понад чотири роки, витратила близько 475 тисяч доларів. Тепер цей будинок став сучасним та має дві основні спальні, гостьові кімнати, бібліотеку, сауну та тераси.

Будинок після ремонту. Фото: CNBC

Будинок після ремонту. Фото: CNBC

Будинок після ремонту. Фото: CNBC

Будинок після ремонту. Фото: CNBC

Будинок після ремонту. Фото: CNBC

У майбутньому дівчина планує передати будинок у власність містечка, аби його зберегли в тому ж вигляді.

Раніше стало відомо, що минулого року учасниця шоу "Голос країни" Міла Нітіч продала своє єдине житло в Ірпені та вклала гроші в розвиток кар’єри.

Крім того, рієлторка розповіла для Новини.LIVE, чи треба інвестувати у квартири цього року.