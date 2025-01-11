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Аллигаторы притворяются утопленниками для привлечения людей

11 января 2025 08:21
Аркадий Пастула - Редактор
Аллигаторы делают вид утопленников, чтобы заманить людей в воду
Аллигатор. Фото иллюстративное: Pexels
Аркадий Пастула - Редактор

Аллигаторы придумали новый способ, чтобы заманивать людей в воду. Они изображают из себя утопленников, поскольку когти издалека похожи на человеческую кисть и предплечье.

Об этом сообщает Daily Star.

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Хитрость от аллигаторов

На видео, которое распространилось в сети, говорят:

"Неужели это происходит так часто, что слухи об этом распространились в крокодильем сообществе, и фальшивое утопление стало для крокодилов жизнеспособным способом привлечь внимание действительно очень тупой человеческой добычи?".

Когти морского аллигатора напоминают человеческую руку и предплечье. В то же время некоторым непонятно такое развлечение местных, и они удивляются, почему их не пугает это странное зрелище.

Аллигатор имитирует утопленника
Аллигатор. Фото: скриншот

Предполагают, что аллигаторы приспособились к новым условиям существования и научились новым способам ловить добычу. Известно о множестве тактик, которые говорят, что рептилии имеют больший ум, чем можно себе представить.

В сети видео с аллигатором вызвало возмущение у некоторых пользователей. Один из них заявил, что "животные эволюционируют быстрее, чем искусственный интеллект". Другой комментатор отметил, что "только дурак будет спасать" одну из рептилий".

Если это видео действительно демонстрирует поведение аллигаторов, то это может быть новым открытием, ведь раньше подобных хитростей не фиксировали. Также неизвестно, стал ли кто-то уже жертвой этого "плана" рептилий.

В то же время эксперт по крокодилам Брэндон Сидело высказал предположение, почему они так делают.

"Я думаю, что во рту у него, вероятно, есть добыча, потому что я видел его на некоторых реках здесь, где морские крокодилы как бы крутятся под водой, вы увидите их лапы вверху, когда у них еда в челюстях. Это было бы моим предположением. Это могло быть даже неврологическим, но я предполагаю, что это добыча", — отметил он.

Напомним, вскоре ежи будут выходить из спячки. Стоит знать несколько советов, как позаботиться о животных.

Также в Украине одной из самых модных пород собак является йоркширский терьер. Однако за ярким внешним видом скрывается любознательный характер.

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08:02 В Донецкой области полиция угрожала водителю ТЦК — что решил суд

07:56 В порту Новороссийск прогремела серия мощных взрывов — видео

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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