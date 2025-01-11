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Алігатори вдають потопельників, щоб приманити людей — відео

11 січня 2025 08:21
Аркадій Пастула - Редактор
Алігатори вдають потопельників, щоб заманити людей у воду
Алігатор. Фото ілюстративне: Pexels
Аркадій Пастула - Редактор

Алігатори вигадали новий спосіб, щоб заманювати людей у воду. Вони вдають із себе потопельників, оскільки кігті здалека схожі на людську кисть і передпліччя.

Про це повідомляє Daily Star.

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Хитрість від алігаторів

На відео, яке поширилося у мережі, кажуть:

"Невже це відбувається так часто, що чутки про це поширилися в крокодилячому співтоваристві, і фальшиве утоплення стало для крокодилів життєздатним способом привернути увагу справді дуже тупої людської здобичі?".

Кігті морського алігатора нагадують людську руку та передпліччя. Водночас деяким незрозуміла така розвага місцевих, і вони дивуються, чому їх не лякає це дивне видовище.

Алігатор імітує потопельника
Алігатор. Фото: скриншот

Припускають, що алігатори пристосувалися до нових умов існування та навчилися нових способів ловити здобич. Відомо про безліч тактик, які говорять, що рептилії мають більший розум, ніж можна собі уявити.

У мережі відео з алігатором спричинило обурення в деяких користувачів. Один з них заявив, що "тварини еволюціонують швидше, ніж штучний інтелект". Інший коментатор зазначив, що "лише дурень рятуватиме" одну з рептилій".

Якщо це відео справді демонструє поведінку алігаторів, то це може бути новим відкриттям, адже раніше подібних хитрощів не фіксували. Також невідомо, чи хтось уже став жертвою цього "плану" рептилій.

Водночас експерт із крокодилів Брендон Сідело висловив припущення, чому вони так роблять.

"Я думаю, що в роті у нього, ймовірно, є здобич, тому що я бачив його на деяких річках тут, де морські крокодили ніби крутяться під водою, ви побачите їхні лапи вгорі, коли у них їжа в щелепах. Це було б моє припущення. Це могло бути навіть неврологічним, але я припускаю, що це здобич", — зазначив він.

Нагадаємо, незабаром їжаки будуть виходити зі сплячки. Варто знати декілька порад, як подбати про тварин.

Також в Україні однією з наймодніших порід собак є йоркширський тер’єр. Однак за яскравим зовнішнім виглядом ховається допитливий характер.

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