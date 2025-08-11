Встреча Трампа и Путина на Аляске — местные жители обеспокоены визитом

Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Аляска готовится стать местом встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, запланированной на 15 августа. Мероприятие, где обсудят возможное прекращение войны в Украине, вызывает среди местных жителей Аляски неоднозначную реакцию — от заинтересованности до откровенного скепсиса.

Об этом говорится в статье The New York Times.

Аляска до сих пор имеет частичное культурное влияние со стороны России

Исторически Аляска поддерживала тесные культурные и исторические связи с Россией, которые начали формироваться еще в XVIII веке, во времена колонизации региона Российской империей. А русскоязычные общины, православные храмы с традиционными куполами и элементы культурного наследия сохранились и после продажи территории США в 1867 году. В течение десятилетий штат был важной площадкой для дипломатических контактов, а после завершения Холодной войны активно развивал партнерство с Россией.

Однако, как отмечают эксперты, вторжение России в Украину в 2022 году существенно охладило эти связи. Бывший советник губернаторов Аляски Дэвид Рамзер напоминает, что обмен делегациями и экономическое сотрудничество начали угасать еще с начала 2000-х, а с началом войны партнерские программы фактически прекратились. Например, Анкоридж разорвал многолетние отношения с городом-побратимом Магаданом, тогда как столица штата Джуно решила сохранить сотрудничество с Владивостоком.

Как чиновники и жители Аляски реагируют на запланированный визит глав двух государств

На Аляске уже проводились встречи высокого уровня, в частности диалог администрации Байдена с Китаем в 2021 году. Пока Белый дом не объявил точную локацию встречи, но местные предприниматели уже сообщают об аренде объектов для Секретной службы США.

Местные власти официально не подтвердили детали, но мэр Анкориджа Сюзанна Лафранс подчеркнула, что прием международных делегаций является частью исторической роли штата как "перекрестка мира" В то же время сенатор Лиза Мурковски отметила свое критическое отношение к Путину, но выразила надежду, что переговоры будут способствовать справедливому завершению войны.

А вот демократическая партия Аляски отнеслась к событию более сдержанно. Ее председатель Эрик Крофт отметил, что Трамп так и не выполнил свое предвыборное обещание завершить конфликт в Украине в первый день своего президентства, и добавил, что для многих жителей штата первоочередными остаются внутренние проблемы — инфляция, сокращение социальных программ и финансирование общественного радио.

Напомним, несколько дней назад Дональд Трамп заявил, что 15 августа встретится с Владимиром Путиным на Аляске.

Между тем российские политики давно начали продвигать пропагандистские нарративы о том, что Аляска должна вернуться в состав России.