Зустріч Трампа та Путіна на Алясці — місцеві мешканці стурбовані візитом

Аляска готується стати місцем зустрічі президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна, запланованої на 15 серпня. Захід, де обговорять можливе припинення війни в Україні, викликає серед місцевих мешканців Аляски неоднозначну реакцію — від зацікавленості до відвертого скепсису.

Про це йдеться у статті The New York Times.

Аляска досі має частковий культурний вплив з боку Росії

Історично Аляска підтримувала тісні культурні та історичні зв’язки з Росією, що почали формуватися ще у XVIII столітті, за часів колонізації регіону Російською імперією. А російськомовні громади, православні храми з традиційними куполами та елементи культурної спадщини збереглися і після продажу території США у 1867 році. Протягом десятиліть штат був важливим майданчиком для дипломатичних контактів, а після завершення Холодної війни активно розвивав партнерство з Росією.

Однак, як зазначають експерти, вторгнення Росії в Україну у 2022 році суттєво охолодило ці зв’язки. Колишній радник губернаторів Аляски Девід Рамзер нагадує, що обмін делегаціями та економічна співпраця почали згасати ще з початку 2000-х, а з початком війни партнерські програми фактично припинилися. Наприклад, Анкоридж розірвав багаторічні відносини з містом-побратимом Магаданом, тоді як столиця штату Джуно вирішила зберегти співпрацю з Владивостоком.

Як посадовці та мешканці Аляски реагують на запланований візит глав двох держав

На Алясці уже проводилися зустрічі високого рівня, зокрема діалог адміністрації Байдена з Китаєм у 2021 році. Наразі Білий дім не оголосив точну локацію зустрічі, але місцеві підприємці вже повідомляють про оренду об’єктів для Секретної служби США.

Місцева влада офіційно не підтвердила деталі, але мер Анкориджа Сюзанна Лафранс підкреслила, що приймання міжнародних делегацій є частиною історичної ролі штату як "перехрестя світу". Водночас сенатор Ліза Мурковскі наголосила на своєму критичному ставленні до Путіна, але висловила сподівання, що переговори сприятимуть справедливому завершенню війни.

А от демократична партія Аляски поставилася до події більш стримано. Її голова Ерік Крофт зазначив, що Трамп так і не виконав свою передвиборчу обіцянку завершити конфлікт в Україні в перший день свого президентства, і додав, що для багатьох мешканців штату першочерговими залишаються внутрішні проблеми — інфляція, скорочення соціальних програм і фінансування громадського радіо.

Нагадаємо, кілька днів тому Дональд Трамп заявив, що 15 серпня зустрінеться з Володимиром Путіним на Алясці.

Тим часом російські політики здавна почали просувати пропагандистські наративи про те, що Аляска має повернутися до складу Росії.