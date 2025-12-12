Видео
Главная Новости дня Александр Камышин уйдет из совета "Укрзалізниці" — детали

Александр Камышин уйдет из совета "Укрзалізниці" — детали

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 22:03
Александр Камышин уйдет из наблюдательного совета "Укрзализныци" - что известно
Александр Камышин. Фото: Укрзализныця/Facebook

Советник Президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин досрочно прекращает свои полномочия члена Наблюдательного совета АО "Укрзалізниця" 29 декабря 2025 года. Он сосредоточится на координации ряда ключевых оборонных проектов.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализниці" в пятницу, 12 декабря.

Читайте также:

Камышин запустит оборонные проекты

Член наблюдательного совета общества Александр Камышин принял решение досрочно прекратить свои полномочия. Он запускает новые оборонные проекты, что сейчас требует полной концентрации усилий. Поэтому он отказался от представления интересов государства в составе Наблюдательного совета УЗ, потому что это также требует постоянного внимания и вовлеченности.

Олександр Камишін піде з наглядової ради "Укрзалізниці" – деталі - фото 1
Сообщение Укрзализныци в Telegram. Фото: скриншот

"Александр в наиболее ответственный период 2022-2023 гг. возглавлял компанию, а в 2024 году вернулся уже как член Наблюдательного совета УЗ, С грустью, но с пониманием мы воспринимаем решение Александра, осознавая важность задач, которые стоят перед ним в оборонной отрасли, и их значимость для всей страны", — отметил председатель Наблюдательного совета общества Гепард Хафер.

Александр Камышин принимал участие в возрождении спортивного клуба "Локомотив" и запуске программ для украинской молодежи, в частности таких, как "Железная смена". АО "Укрзалізниця" рассчитывает, что он будет оставаться приобщенным к этому направлению и продолжит поддержку социальных инициатив железнодорожников уже в новой роли.

Напомним, что "Укрзалізниця" с 14 декабря вводит новый график движения поездов — компания добавила новые поезда на популярные направления.

Ранее мы также информировали, что Минразвития совместно с "Укрзалізницей" в следующем году продолжат развивать железную дорогу — одним из направлений является установка Wi-Fi.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
