Україна
Олександр Камишін піде з наглядової ради "Укрзалізниці" — деталі

Олександр Камишін піде з наглядової ради "Укрзалізниці" — деталі

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 22:03
Олександр Камишін піде з наглядової ради "Укрзалізниці" – що відомо
Олександр Камишін. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Радник Президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін достроково припиняє свої повноваження члена Наглядової ради АТ "Укрзалізниця" 29 грудня 2025 року. Він зосередиться на координації низки ключових оборонних проєктів.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці" у п'ятницю, 12 грудня.

Читайте також:

Камишін запустить оборонні проєкти

Член наглядової ради товариства Олександр Камишін прийняв рішення достроково припинити свої повноваження. Він запускає нові оборонні проєкти, що наразі вимагає повної концентрації зусиль. Тому він відмовився від представлення інтересів держави у складі Наглядової ради УЗ, тому що це також потребує постійної уваги та залученості.

Олександр Камишін піде з наглядової ради "Укрзалізниці" – деталі - фото 1
Допис Укрзалізниці у Telegram. Фото: скриншот

"Олександр у найбільш відповідальний період 2022–2023 рр. очолював компанію, а у 2024 році повернувся вже як член Наглядової ради УЗ, Із сумом, але з розумінням ми сприймаємо рішення Олександра, усвідомлюючи важливість завдань, які стоять перед ним в оборонній галузі, та їхню значущість для всієї країни", — зазначив голова Наглядової ради товариства Гепард Хафер. 

Олександр Камишін приймав участь у відродженні спортивного клубу "Локомотив" та запуску програм для української молоді, зокрема таких, як "Залізна зміна". АТ "Укрзалізниця" розраховує, що він залишатиметься долученим до цього напряму та продовжить підтримку соціальних ініціатив залізничників вже у новій ролі. 

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" з 14 грудня вводить новий графік руху поїздів — компанія додала нові потяги на популярні напрямки.

Раніше ми також інформували, що Мінрозвитку спільно з "Укрзалізницею" наступного року продовжать розвивати залізницю — одним із напрямків є встановлення Wi-Fi.

Укрзалізниця Олександр Камишін залізничники залізниця потяг
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
