Олександр Камишін піде з наглядової ради "Укрзалізниці" – що відомо

Радник Президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін достроково припиняє свої повноваження члена Наглядової ради АТ "Укрзалізниця" 29 грудня 2025 року. Він зосередиться на координації низки ключових оборонних проєктів.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці" у п'ятницю, 12 грудня.

Камишін запустить оборонні проєкти

Член наглядової ради товариства Олександр Камишін прийняв рішення достроково припинити свої повноваження. Він запускає нові оборонні проєкти, що наразі вимагає повної концентрації зусиль. Тому він відмовився від представлення інтересів держави у складі Наглядової ради УЗ, тому що це також потребує постійної уваги та залученості.

"Олександр у найбільш відповідальний період 2022–2023 рр. очолював компанію, а у 2024 році повернувся вже як член Наглядової ради УЗ, Із сумом, але з розумінням ми сприймаємо рішення Олександра, усвідомлюючи важливість завдань, які стоять перед ним в оборонній галузі, та їхню значущість для всієї країни", — зазначив голова Наглядової ради товариства Гепард Хафер.

Олександр Камишін приймав участь у відродженні спортивного клубу "Локомотив" та запуску програм для української молоді, зокрема таких, як "Залізна зміна". АТ "Укрзалізниця" розраховує, що він залишатиметься долученим до цього напряму та продовжить підтримку соціальних ініціатив залізничників вже у новій ролі.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" з 14 грудня вводить новий графік руху поїздів — компанія додала нові потяги на популярні напрямки.

Раніше ми також інформували, що Мінрозвитку спільно з "Укрзалізницею" наступного року продовжать розвивати залізницю — одним із напрямків є встановлення Wi-Fi.