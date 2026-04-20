Алек Болдуин снова предстанет перед судом из-за стрельбы на съемках "Иржи"

Голливудский актер Алек Болдуин снова предстанет перед судом из-за трагической стрельбы на съемках фильма "Ржавчина" ("Раст"). Несмотря на закрытие уголовного дела, судья разрешил рассмотрение гражданского иска от члена съемочной группы относительно халатности перед началом работы.

Алек Болдуин снова окажется в суде

Судебная эпопея вокруг трагедии на съемочной площадке фильма "Ржавчина" получает новое продолжение. Судья Верховного суда Лос-Анджелеса Морис Лейтер принял решение о передаче в суд гражданского иска против актера Алека Болдуина. Инициатором судебного процесса выступил осветитель фильма Серж Светной.

Согласно опубликованным документам, судья удовлетворил требования истца относительно обвинений в халатности и умышленном причинении эмоциональных страданий, однако отклонил исковое требование относительно факта нападения.

Смертельный инцидент произошел в 2021 году во время репетиции сцены в штате Нью-Мексико. Из бутафорского револьвера, который держал Болдуин, раздался боевой выстрел, который убил оператора украинского происхождения Галину Гатчинс и ранил режиссера Джоэла Соузу.

Истец Серж Светной отмечает, что в тот момент пуля пролетела совсем рядом с ним. Он обвиняет актера и продюсеров ленты в грубом игнорировании правил безопасного обращения с оружием. Предварительная дата начала гражданского разбирательства уже назначена на 12 октября, если к тому времени стороны не достигнут досудебного урегулирования.

Стоит отметить, что ранее Болдуин и продюсеры фильма уже заключили мировое соглашение с семьей погибшей Галины Гатчинс. Сам актер неизменно отрицал, что нажимал на спусковой крючок.

В 2024 году судья штата Нью-Мексико закрыл уголовное дело против Алека Болдуина. Причиной такого шага стало сокрытие полицией и прокурорами доказательств от стороны защиты партии пуль, которые могли быть непосредственно связаны со стрельбой.

Сейчас единственным человеком, который понес уголовное наказание за трагедию, остается оружейница фильма Ханна Гутьеррес-Рид. В 2024 году ее признали виновной в непредумышленном убийстве и приговорили к 18 месяцам лишения свободы.

