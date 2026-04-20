Алек Болдвін знову постане перед судом через стрілянину на зйомках "Іржі"

Актор Алек Болдвін.

Голлівудський актор Алек Болдвін знову постане перед судом через трагічну стрілянину на зйомках фільму "Іржа" ("Раст"). Попри закриття кримінальної справи, суддя дозволив розгляд цивільного позову від члена знімальної групи щодо недбалості перед початком роботи.

Судова епопея навколо трагедії на знімальному майданчику фільму "Іржа" отримує нове продовження. Суддя Верховного суду Лос-Анджелеса Моріс Лейтер ухвалив рішення про передачу до суду цивільного позову проти актора Алека Болдвіна. Ініціатором судового процесу виступив освітлювач фільму Серж Свєтной.

Згідно з опублікованими документами, суддя задовольнив вимоги позивача щодо звинувачень у недбалості та навмисному заподіянні емоційних страждань, проте відхилив позовну вимогу щодо факту нападу.

Смертельний інцидент стався у 2021 році під час репетиції сцени в штаті Нью-Мексико. З бутафорського револьвера, який тримав Болдвін, пролунав бойовий постріл, який убив операторку українського походження Галину Гатчінс та поранив режисера Джоела Соузу.

Позивач Серж Свєтной наголошує, що тієї миті куля пролетіла зовсім поруч із ним. Він звинувачує актора та продюсерів стрічки у грубому ігноруванні правил безпечного поводження зі зброєю. Попередню дату початку цивільного розгляду вже призначено на 12 жовтня, якщо до того часу сторони не досягнуть досудового врегулювання.

Варто зазначити, що раніше Болдвін та продюсери фільму вже уклали мирову угоду з родиною загиблої Галини Гатчінс. Сам актор незмінно заперечував, що натискав на спусковий гачок.

У 2024 році суддя штату Нью-Мексико закрив кримінальну справу проти Алека Болдвіна. Причиною такого кроку стало приховування поліцією та прокурорами доказів від сторони захисту партії куль, які могли бути безпосередньо пов'язані зі стріляниною.

Наразі єдиною людиною, яка понесла кримінальне покарання за трагедію, залишається зброярка фільму Ханна Гутьєррес-Рід. У 2024 році її визнали винною у ненавмисному вбивстві та засудили до 18 місяців позбавлення волі.

