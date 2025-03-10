В Киеве состоится акция в поддержку пленных Мариупольского гарнизона

Акция в поддержку военнопленных. Фото: Olenivka Community/Telegram

В четверг, 13 марта, в Киеве состоится акция в поддержку пленных, оборонявших Мариуполь. Это уже четвертая весна, которую защитники проведут в российском плену.

Об этом сообщило сообщество семей пострадавших военнопленных в теракте в Еленовке в понедельник, 10 марта.

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Акция в поддержку пленных Мариупольского гарнизона

Сообщество семей военнопленных призывает украинцев присоединиться к акции "Четвертая весна в плену" в поддержку пленных Мариупольского гарнизона.

Мероприятие состоится 13 марта в 9:00 в Киеве на ул. Михаила Грушевского, 26 (блокпост возле ВРУ).

"3 — 4 месяца = четвертая весна в плену! Мы являемся голосом наших родных, которые ждут обещанную им свободу! Присоединяйся к акции в поддержку пленных Мариупольского гарнизона! Не будь равнодушным! Приглашаем представителей СМИ присоединиться и осветить это событие", — говорится в сообщении сообщества.

Отметим, что вскоре можно будет посмотреть эксклюзивный материал Новини.LIVE, где будет рассказываться о том, как живут российские военные в лагере для пленных.

Ранее "Слідство.Інфо" выпустило фильм-расследование об украинской журналистке Виктории Рощину. Женщина летом 2023 года попала в плен РФ, где ее жестоко пытали оккупанты.