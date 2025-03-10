У Києві відбудеться акція на підтримку полонених Маріупольського гарнізону

Акція на підтримку військовополонених. Фото: Olenivka Community/Telegram

У четвер, 13 березня, у Києві відбудеться акція на підтримку полонених, що обороняли Маріуполь. Це вже четверта весна, яку оборонці проведуть у російському полоні.

Про це повідомила спільнота родин військовополонених, постраждалих у теракті в Оленівці, у понеділок, 10 березня.

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Акція на підтримку полонених Маріупольського гарнізону

Спільнота родин військовополонених закликає українців долучитися до акції "Четверта весна в полоні" на підтримку полонених Маріупольського гарнізону.

Захід відбудеться 13 березня о 9:00 в Києві на вул. Михайла Грушевського, 26 (блокпост біля ВРУ).

"3-4 місяці = четверта весна в полоні! Ми є голосом наших рідних, які чекають на обіцяну їм свободу! Долучайся до акції на підтримку полонених Маріупольського гарнізону! Не будь байдужим! Запрошуємо представників ЗМІ долучитися та висвітлити цю подію", — йдеться у повідомленні спільноти.

Зазначимо, що незабаром можна буде подивитися ексклюзивний матеріал Новини.LIVE, де розповідатиметься про те, як живуть російські військові в таборі для полонених.

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