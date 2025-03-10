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Акція на підтримку полонених оборонців Маріуполя — час і місце

10 березня 2025 17:00
Євтушенко Аліна - редактор
У Києві відбудеться акція на підтримку полонених Маріупольського гарнізону
Акція на підтримку військовополонених. Фото: Olenivka Community/Telegram
Євтушенко Аліна - редактор

У четвер, 13 березня, у Києві відбудеться акція на підтримку полонених, що обороняли Маріуполь. Це вже четверта весна, яку оборонці проведуть у російському полоні.

Про це повідомила спільнота родин військовополонених, постраждалих у теракті в Оленівці, у понеділок, 10 березня. 

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Акція на підтримку полонених Маріупольського гарнізону

Спільнота родин військовополонених закликає українців долучитися до акції "Четверта весна в полоні" на підтримку полонених Маріупольського гарнізону.

Захід відбудеться 13 березня о 9:00 в Києві на вул. Михайла Грушевського, 26 (блокпост біля ВРУ). 

"3-4 місяці = четверта весна в полоні! Ми є голосом наших рідних, які чекають на обіцяну їм свободу! Долучайся до акції на підтримку полонених Маріупольського гарнізону! Не будь байдужим! Запрошуємо представників ЗМІ долучитися та висвітлити цю подію", — йдеться у повідомленні спільноти.

Зазначимо, що незабаром можна буде подивитися ексклюзивний матеріал Новини.LIVE, де розповідатиметься про те, як живуть російські військові в таборі для полонених.

Раніше "Слідство.Інфо" випустило фільм-розслідування про українську журналістку Вікторію Рощину. Жінка влітку 2023 року потрапила в полон РФ, де її жорстоко катували окупанти.

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