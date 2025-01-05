Акция в поддержку пленных Free Azov — женщина рассказала щемящую историю поиска своего сына

Участники акции FreeAzov. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Юрий, боец 95-й бригады, находится в российском плену с мая 2022 года. Сначала он считался без вести пропавшим, однако через месяц его мать Алла узнала, что он в плену, благодаря информации из российских пабликов.

Об этом мама военнопленного Алла рассказала на акции Free Azov в комментарии Новини.LIVE.

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История пленного Юрия

По словам матери, Юрий служит в 95-й бригаде с начала войны. 25 мая 2022 года он попал в плен в Харьковской области, в Изюмском районе, в селе Довгеньке. В то время ситуация для украинских военных на этом участке фронта была сложной, и, вероятно, у них не было достаточно средств для обороны.

"Сначала он считался пропавшим без вести. Я искала его 27 дней и нашла информацию о нем на российском сайте. Сразу сообщила нашим службам, чтобы власти знали, что он в плену. У меня есть подтверждение от Красного Креста, что он находится в плену в Ивановской области, в городе Кинешма", — рассказывает женщина.

В октябре 2023 года Юрий смог выйти на связь с семьей. Во время звонка он выглядел очень грустным, хотя обычно всегда был веселым.

"Мама, не плачь, все хорошо, все хорошо", — сказал он, но на его лице не было радости, вспоминает Алла.

Женщина говорит, что во время каждого обмена военнопленными радуется возвращению украинских бойцов и верит, что ее сын тоже скоро вернется домой.

Напомним, 5 января в Киеве состоялась первая в этом году акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести. Люди вышли на улицу, чтобы напомнить миру о бойцах, которых удерживает Россия. А представитель ГУР МО Андрей Юсов объяснил, что усложняет процесс возвращения украинцев из плена.