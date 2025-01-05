Акція на підтримку полонених Free Azov — жінка розповіла щемливу історію пошуку свого сина

Учасники акції FreeAzov. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Юрій, боєць 95-ї бригади, перебуває в російському полоні з травня 2022 року. Спочатку він вважався безвісти зниклим, однак через місяць його мати Алла дізналася, що він у полоні, завдяки інформації з російських пабліків.

Про це мама військовополоненого пані Алла розповіла на акції Free Azov в коментарі Новини.LIVE.

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Історія полоненого Юрія

За словами матері, Юрій служить у 95-й бригаді з початку війни. 25 травня 2022 року він потрапив у полон у Харківській області, в Ізюмському районі, в селі Довгеньке. На той момент ситуація для українських бійців на тій ділянці фронту була складною, і вони, ймовірно, не мали достатньо засобів для оборони.

"Спочатку він вважався зниклим безвісти. Я шукала його 27 днів і знайшла інформацію про нього на російському сайті. Одразу повідомила нашим службам, що знайшла дані, щоб влада знала, що він у полоні. У мене є підтвердження від Червоного Хреста, що він перебуває в полоні в Івановській області, в місті Кінішма", — розповідає жінка.

У жовтні 2023 року Юрій зміг вийти на зв’язок з родиною. Під час дзвінка військовий виглядав дуже сумним, хоча зазвичай він завжди був веселим.

"Мама, не плач, все добре, все добре", — сказав він, але на його обличчі не було радості, розповідає пані Алла.

Жінка каже, що під час кожного обміну військовополоненими радіє поверненню українських бійців та вірить, що її син також скоро повернеться додому.

Нагадаємо, 5 січня у Києві відбулася перша цьогоріч акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Люди вийшли на вулицю, аби нагадати світові про бійців, яких утримує Росія. А представник ГУР МО Андрій Юсов пояснив, що ускладнює процес повернення українців із полону