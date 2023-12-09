Академия МВД планирует потратить на ремонт казармы 95 миллионов гривен

Курсанты МВД на занятии. Фото: скриншот

Национальная академия внутренних дел до конца следующего года хочет отремонтировать мужскую казарму в Киевской области, потратив 95 миллионов гривен. Ремонту также подлежат инженерные сети, строительство индивидуального пункта обогрева и благоустройство окружающей территории.

Об этом говорится в тендере системы Prozorro.

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Объявленный тендер. Источник: Prozorro.

Для ремонта планируется закупить теплоизоляционные плиты Rockwool Roofrock 30E, толщиной 200 мм, по 1685 грн/м² (все цены указаны с НДС). Цена в компании Itera Group — 1 199 грн/м², что на 29% дешевле.

Источник: Rockwool

100 мм теплоизоляционные плиты Rockwool Roofrock, толщиной 1 212 грн/м². В Itera Group их предлагают по 599 грн/м², что вдвое дешевле.

Закупка газобетонных блоков D500 размером 600х300х200 составляет 5319 грн/м3, тогда как "Киевстрой" продает их по цене в 3150 грн/м3— на 41% дешевле, а Компания "Тривіта" — по 126 грн/шт. Объем одного блока – 0,036 м3, следовательно, кубометр таких блоков в "Тривіте" стоит 3 490 грн/м3, что на 34% дешевле.

Источник: Тривіта

Вместо этого металлопластиковые окна учли аж по 7 059 грн/м². А вот потолочные плиты Армстронг размером 600х600 мм учли по 673 грн/м². При этом "БудДвір" продает плиты по цене 82 грн/шт. В пересчете рыночная цена плиты выходит 228 грн/м², что в три раза дешевле. Компания Bud-Platforma предлагает их по 89 грн/шт., то есть по 247 грн/м², что на 63% дешевле.

Источник: БудДвір

Ориентировочная переплата составляет 2,6 млн. грн.

Напомним, что ранее у Prozorro появились тендеры для телемарафона более чем на 18 млн грн. Еще раньше полиция Полтавщины захотела обновить системы видеонаблюдения за 27 миллионов