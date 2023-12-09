Академія МВС планує витратити на ремонт казарми 95 мільйонів гривень
Національна академія внутрішніх справ до кінця наступного року хоче відремонтувати чоловічу казарму на Київщині, витративши 95 мільйонів гривень. Ремонту також підлягатимуть інженерні мережі, а також будівництво індивідуального пункту обігріву та благоустрій навколишньої території.
Про це йдеться у тендері системи Prozorro.
Що хочуть купити за завищеними цінами
Для ремонту планується закупити теплоізоляційні плити Rockwool Roofrock 30E, товщиною 200 мм, по 1 685 грн/м² (всі ціни вказано з ПДВ). Натомість ціна у компанії Itera Group — 1 199 грн/м², що на 29% дешевше.
100 мм теплоізоляційні плити Rockwool Roofrock, товщиною складають 1 212 грн/м². В Itera Group їх пропонують по 599 грн/м², що вдвічі дешевше.
Закупівля газобетонних блоків D500 розміром 600х300х200 складає 5 319 грн/куб.м, тоді як "Київбуд" продає їх за ціною у 3 150 грн/м3 — на 41% дешевше, а Компанія "Тривіта" — по 126 грн/шт. Об’єм одного блоку — 0,036 м3, отже, кубометр таких блоків у "Тривіті" коштує 3 490 грн/м3, що на 34% дешевше.
Натомість металопластикові вікна врахували аж по 7 059 грн/м². А от стельові плити "Армстронг" розміром 600х600 мм врахували по 673 грн/м². При цьому "БудДвір" продає плити за ціною 82 грн/шт. У перерахунку ринкова ціна плити виходить 228 грн/м², що втричі дешевше. Компанія "Bud-Platforma" пропонує їх по 89 грн/шт., тобто по 247 грн/м², що на 63% дешевше.
Орієнтовна переплата складає 2,6 млн грн.
Нагадаємо, що раніше у Prozorro з'явилися тендери для телемарафону на понад 18 млн грн. Ще раніше поліція Полтавщини захотіла оновити системи відеоспостереження за 27 мільйонів.
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