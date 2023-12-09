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Академія МВС планує витратити на ремонт казарми 95 мільйонів гривень

9 грудня 2023 00:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Академія МВС планує витратити на ремонт казарми 95 мільйонів гривень
Курсанти академії МВС на занятті. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Національна академія внутрішніх справ до кінця наступного року хоче відремонтувати чоловічу казарму на Київщині, витративши 95 мільйонів гривень. Ремонту також підлягатимуть інженерні мережі, а також будівництво індивідуального пункту обігріву та благоустрій навколишньої території.

Про це йдеться у тендері системи Prozorro

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Академія МВС планує витратити на ремонт казарми 95 мільйонів гривень
Оголошений тендер. Джерело: Prozorro.

Для ремонту планується закупити теплоізоляційні плити Rockwool Roofrock 30E, товщиною 200 мм, по 1 685 грн/м² (всі ціни вказано з ПДВ). Натомість ціна у компанії Itera Group — 1 199 грн/м², що на 29% дешевше.

Академія МВС планує витратити на ремонт казарми 95 мільйонів гривень
Джерело: Rockwool

100 мм теплоізоляційні плити Rockwool Roofrock, товщиною  складають 1 212 грн/м². В Itera Group їх пропонують по 599 грн/м², що вдвічі дешевше.

Закупівля газобетонних блоків D500 розміром 600х300х200 складає 5 319 грн/куб.м, тоді як "Київбуд" продає їх за ціною у 3 150 грн/м3 —  на 41% дешевше, а Компанія "Тривіта" — по 126 грн/шт. Об’єм одного блоку — 0,036 м3, отже, кубометр таких блоків у "Тривіті" коштує 3 490 грн/м3, що на 34% дешевше.

Академія МВС планує витратити на ремонт казарми 95 мільйонів гривень
Джерело: Тривіта

Натомість металопластикові вікна врахували аж по 7 059 грн/м². А от стельові плити "Армстронг" розміром 600х600 мм врахували по 673 грн/м². При цьому "БудДвір" продає  плити за ціною 82 грн/шт. У перерахунку ринкова ціна плити виходить  228 грн/м², що втричі дешевше. Компанія "Bud-Platforma" пропонує їх по 89 грн/шт., тобто по 247 грн/м², що на 63% дешевше. 

Академія МВС планує витратити на ремонт казарми 95 мільйонів гривень
Джерело: БудДвір

Орієнтовна переплата складає 2,6 млн грн.

Нагадаємо, що раніше у Prozorro з'явилися тендери для телемарафону на понад 18 млн грн. Ще раніше поліція Полтавщини захотіла оновити системи відеоспостереження за 27 мільйонів.

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