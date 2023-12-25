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Академическая хоровая капелла Украинского радио спела Щедрик по-новому

25 декабря 2023 16:30
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Академическая хоровая капелла Украинского радио спела Щедрик по-новому
Академическая хоровая капелла Украинского радио. Фото: скриншот с видео Суспільне
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Самая известная украинская рождественская песня "Щедрик", сегодня, 25 декабря, зазвучала в новой вариации. Академическая хоровая капелла Украинского радио исполнила Щедрик возле Киево-Печерской Лавры над Днепром, в Киеве.

Об этом сообщает Суспільне.

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Щедрик в новом исполнении

Академическая хоровая капелла Украинского радио исполнила Щедрик по-новому в день великого религиозного праздника Рождества Христова. Пели песню представители хора во главе с дирижером Юлией Ткач. В сети распространили видео невероятной вариации рождественской песни.

"Видео создано при содействии Института Леонтовича и Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", — указали в издании.

Что известно о рождественской песне "Щедрик"

Самая известная украинская рождественская песня, прославившаяся на весь мир, имеет около тысячи различных интерпретаций. В ней воспевается ласточка, прилетевшая к хозяевам. Англоязычная вариация Щедрика "Carol of the Bells" звучит в известных кинофильмах, таких как: "Сам дома" и "Гарри Поттер".

Новогоднюю песню исполняли еще в дохристианские времена. Именно поэтому  в тексте песни упомянута ласточка, ведь раньше Новый год встречали весной.

Тот вариант Щедрика, который известен на весь мир, это аранжировка украинского композитора Николая Леонтовича. Над созданием композитор работал более 10 лет. Произведение было написано в 1910 году, а впервые оно зазвучало, как и сегодня, на Рождество в исполнении хора Киевского университета в 1916 году. Уже в 1920 годах Щедрик зазвучал вне Украины — в Европе и США.

Напомним, украинские пограничники в центре столицы выполнили общеизвестный "Щедрик" в канун Рождества. Пели украинские герои на Софийской площади возле главной елки страны.

Добавим, все большее количество артистов радуют своими неожиданными премьерами. Известная рождественская песня "Щедрик" получила авторское исполнение от певицы YAROMIYA и популярного саундпродюсера GLOVA.

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