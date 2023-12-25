Академічна хорова капела Українського радіо заспівала Щедрик по-новому

Академічна хорова капела Українського радіо. Фото: скриншот з відео Суспільне

Найвідоміша українська різдвяна пісня "Щедрик", сьогодні, 25 грудня, зазвучала у новій варіації. Академічна хорова капела Українського радіо виконала Щедрик біля Києво-Печерської лаври над Дніпром, у Києві.

Про це повідомляє Суспільне.

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Академічна хорова капела Українського радіо виконала Щедрик по-новому в день великого релігійного свята Різдва Христового. Заспівали пісню представники хору на чолі з диригенткою Юлією Ткач. У мережі поширили відео неймовірної варіації різдвяної пісні.

"Відео створено за сприяння Інституту Леонтовича та Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", — вказали у виданні.

Що відомо про різдвяну пісню "Щедрик"

Найвідоміша українська різдвяна пісня, яка прославилася на увесь світ має близько тисячі різних інтерпретацій. У ній оспівується ластівка, яка прилетіла до господарів. Англомовна варіація Щедрика "Carol of the Bells" звучить у відомих кінофільмах, таких як: "Сам удома" і "Гаррі Поттер".

Новорічну пісню виконували ще у дохристиянські часи. Саме тому у тексті пісні згадана ластівка, адже раніше Новий рік зустрічали навесні.

Той варіант Щедрика, що відомий на увесь світ, це аранжування українського композитора Миколи Леонтовича. Над створення композитор працював понад 10 років. Твір було написано в 1910 році, а вперше він зазвучав, як і сьогодні, на Різдво у виконанні хору Київського університету в 1916 році. Вже у 1920 роках Щедрик зазвучав за межами України — в Європі та США.

Нагадаємо, українські прикордонники в центрі столиці виконали загальновідомий "Щедрик" напередодні Різдва. Співали українські герої на Софійській площі поблизу головної ялинки країни.

Додамо, все більше артистів радують своїми неочікуваними прем'єрами. Відома різдвяна пісня "Щедрик" отримала авторське прочитання від співачки YAROMIYA та популярного саундпродюсера GLOVA.