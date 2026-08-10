Агент ФСБ получил 15 лет за поджог авто Героя Украины

Спецназовцы СБУ. Фото иллюстративное: СБУ

Литвин Виктория редактор ленты новостей

На основании материалов СБУ суд приговорил агента ФСБ, который поджог автомобиль Героя Украины и готовил покушение на одного из командиров Сил обороны, к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Контрразведка задержала мужчину в Киеве в июне 2025 года, когда он уже готовился к нападению.

Об этом сообщается на сайте СБУ, передает Новини.LIVE.

Агенту было поручено ликвидировать украинского командира

Следствие установило, что по заказу российских спецслужб злоумышленник сжег пикап Героя Украины — командира разведывательной роты бригады "Хартия" Нацгвардии. После этого агент получил новое задание — подготовить физическую ликвидацию одного из командиров украинских войск в столице. Для этого он арендовал квартиру недалеко от воинской части и забрал из тайника пистолет Макарова с заряженными магазинами. СБУ задержала мужчину в его временном жилище ещё до того, как он успел совершить нападение.

По данным следствия, представитель ФСБ заинтересовался злоумышленником после того, как тот начал оставлять антиукраинские комментарии в чатах Telegram-каналов. Сотрудник управления ФСБ в Свердловской области предложил ему сотрудничество, пообещав "эвакуацию" в Россию.

Для конспирации агент устроился курьером службы доставки. Под видом работы он передвигался по Киеву и подбирал автомобили для поджогов, а впоследствии начал готовить покушение на украинского военного.

Суд признал мужчину виновным по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за государственную измену в условиях военного положения, препятствование деятельности ВСУ, умышленное уничтожение имущества путем поджога и незаконное обращение с оружием. Расследование проводили сотрудники ГУ СБУ в Киеве и Киевской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

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