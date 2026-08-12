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Главная Новости дня Аэропорты ЕС не справляются с биометрическими проверками EES

Аэропорты ЕС не справляются с биометрическими проверками EES

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 07:51
Очереди на границе ЕС: как будет работать система въезда/выезда EES в 2026 году
Пассажиры самолета. Фото: REUTERS/Jim Urquhart

Внедрение цифровой системы контроля EES на границах Евросоюза привело к тому, что в ключевых аэропортах Европы пассажиры вынуждены ждать на паспортном контроле до двух часов. На фоне регулярных технических сбоев и пиковых летних нагрузок ряд европейских стран уже требует от Еврокомиссии продлить временную отмену биометрических проверок.

Об этом сообщает The Financial Times, передает Новини.LIVE.

В европейских аэропортах образовались очереди из-за новых проверок пассажиров

Согласно аналитическим данным компании Qsensor, во время летнего пика 2026 года путешественникам во Франкфурте приходилось стоять в очередях до 120 минут, хотя годом ранее этот показатель не превышал 60 минут. Аналогичная ситуация зафиксирована в аэропорту Амстердама, где максимальное время прохождения проверок увеличилось с 80 до 120 минут, а также в Мюнхене, где этот показатель вырос с 31 до 60 минут.

Главной причиной масштабных задержек стало внедрение Системы въезда/выезда ЕС (Entry/Exit System — EES). Она требует от граждан стран, не являющихся членами Евросоюза, проходить первичную биометрическую регистрацию при пересечении границы: сдавать отпечатки пальцев, фотографироваться и вводить личные данные.

Ранее концепция EES была представлена в октябре 2025 года, а её полномасштабное внедрение началось 10 апреля 2026 года. Представители туристического сектора ещё до этого предупреждали о рисках коллапса. Кроме того, в результате возникли трудности с настройкой оборудования, технические неисправности и задержки с запуском.

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Чтобы разгрузить терминалы в часы наибольшего наплыва людей, многие аэропорты воспользовались действующими нормативами ЕС, которые позволяют временно упрощать контроль и не снимать отпечатки пальцев. Однако этот льготный период заканчивается в сентябре. В связи с этим группа стран Евросоюза вместе со Швейцарией обратилась в Еврокомиссию с просьбой продлить действие льгот. В Еврокомиссии подтвердили переговоры с государствами-членами относительно дальнейших шагов, отметив, что сама регистрация в EES занимает около 70 секунд и для большинства путешественников из-за пределов ЕС не создает существенных сложностей.

В то же время в самих авиакомпаниях признают наличие серьезных проблем в залах вылета и прилета. В частности, представители British Airways и easyJet призвали руководство аэропортов лучше организовывать проверки, чтобы пассажиры не тратили часы на прохождение формальностей.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, Испания усилила меры безопасности, введя дополнительный досмотр пассажиров в семи аэропортах страны. Такой временный режим тщательных проверок путешественников будет действовать как минимум до 7 сентября.

Украинские туристы, массово отправляющиеся на летний отдых через Польшу, жалуются на многочасовые очереди на пунктах пропуска. Существенные задержки возникают из-за того, что соседние пограничники начали значительно тщательнее проверять багаж.

Европейский союз аэропорты пересечение границы
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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