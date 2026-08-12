Черги на кордоні ЄС: як працює Система в'їзду/виїзду EES у 2026 році

Пасажири літака. Фото: REUTERS/Jim Urquhart

Впровадження цифрової системи контролю EES на кордонах Євросоюзу призвело до того, що в ключових авіапортах Європи пасажири змушені чекати на паспортному контролі до двох годин. На тлі регулярних технічних збоїв та пікових літніх навантажень низка європейських держав вже вимагає від Єврокомісії продовжити тимчасове скасування біометричних перевірок.

Про це повідомляє The Financial Times, передає Новини.LIVE.

В європейських аеропортах виникли черги через нові перевірки пасажирів

Згідно з аналітичними даними компанії Qsensor, під час літнього піка 2026 року мандрівникам у Франкфурті доводилося стояти у чергах до 120 хвилин, хоча роком раніше цей показник не перевищував 60 хвилин. Схожа ситуація зафіксована в аеропорті Амстердамі, де максимальний час проходження перевірок зріс із 80 до 120 хвилин, а також у Мюнхені, де показник збільшився з 31 до 60 хвилин.

Головною причиною масштабних затримок стало розгортання Системи в'їзду/виїзду ЄС (Entry/Exit System — EES). Вона вимагає від громадян країн, які не є членами Євросоюзу, проходити первинну біометричну реєстрацію під час перетину кордону: здавати відбитки пальців, фотографуватися та вносити особисті дані.

Раніше концепцію EES було презентовано у жовтні 2025 року, а її повномасштабне впровадження стартувало 10 квітня 2026 року. Представники туристичного сектору ще до того часу попереджали про ризики колапсу. Окрім того, в результаті додалися труднощі з налаштуванням обладнання, технічні несправності та затримки запуску.

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Аби розвантажити термінали у часи найбільшого напливу людей, багато аеропортів скористалися чинними нормативами ЄС, які дозволяють тимчасово спрощувати контроль і не збирати відбитки пальців. Однак цей пільговий період завершується у вересні. У зв'язку з цим група країн Євросоюзу разом зі Швейцарією звернулася до Єврокомісії з проханням продовжити дію послаблень. У Єврокомісії підтвердили переговори з державами-членами щодо подальших кроків, зауваживши, що сама реєстрація в EES триває близько 70 секунд і для більшості мандрівників з-за меж ЄС не створює суттєвих складнощів.

Водночас у самих авіакомпаніях визнають наявність серйозних проблем у залах вильоту та прильоту. Зокрема, представники British Airways та easyJet закликали керівництво аеропортів краще організовувати перевірки, аби пасажири не витрачали години на проходження формальностей.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, Іспанія посилила заходи безпеки, запровадивши додатковий огляд пасажирів у семи аеропортах країни. Такий тимчасовий режим ретельних перевірок мандрівників діятиме щонайменше до 7 вересня.

Українські туристи, які масово прямують на літній відпочинок через Польщу, скаржаться на багатогодинні черги на пунктах пропуску. Суттєві затримки виникають через те, що сусідні прикордонники почали значно прискіпливіше перевіряти багаж.