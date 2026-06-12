Адвокат разъяснил значение статуса «не подлежит воинской службе» в «Резерв+»

Приложение «Резерв+». Фото: Новости.LIVE

У некоторых категорий граждан Украины в приложении "Резерв+" есть статус "не военнобязанный", что означает, что человек не состоит на воинском учете. Однако украинцам следует учитывать один нюанс.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в комментарии изданию "24 Канал" сказал адвокат Олег Паньчак.

Что означает статус «не подлежащий воинской службе»

Юрист подчеркнул, что некоторых людей действительно могут полностью исключить из воинского учета. Однако здесь важно различать понятия "снятие с воинского учета" и "исключение из воинского учета".

"Снятие часто носит технический характер, например в связи с изменением места жительства или постановкой на учет в другом ТЦК. А исключение — это фактически прекращение пребывания лица на воинском учете в случаях, прямо предусмотренных законом. Отсрочка, инвалидность или бронирование сами по себе не всегда означают автоматическое исключение из воинского учета", — сказал Олег Паньчак.

Перечень лиц, которые могут быть сняты с воинского учета, определен статьей 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Речь идет о гражданах, которые больше не относятся к категории военнообязанных. В частности, это:

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граждане, умершие;

лица, признанные без вести пропавшими или объявленные умершими;

те, кто уже не является гражданами Украины;

граждане, признанные негодными к прохождению военной службы;

лица, достигшие предельного возраста пребывания в запасе;

отдельные категории граждан, предусмотренные законодательством, в частности некоторые кандидаты на военную службу по контракту, которые не были приняты на службу, а также военнослужащие, уволенные с контрактной службы в случаях, определенных законом.

Стоит заметить, что военнослужащие не относятся к военнообязанным, поскольку они уже проходят службу и задействованы в защите государства.

Как сообщало Новини.LIVE, работники критически важных предприятий могут быть забронированы от мобилизации. Однако с броней могут возникнуть проблемы, и существует четыре причины затягивания бронирования.

Также мы писали, что уплата штрафа в "Резерв+" не освобождает лицо от выполнения требований воинского учета. Этот механизм дает лишь возможность закрыть конкретное нарушение и удалить соответствующую отметку.