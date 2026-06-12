Адвокат пояснив значення статусу "не військовозобов'язаний" в "Резерв+"

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

У певних категорій громадян України у застосунку "Резерв+" є статус "не військовозобов'язаного", що означає, що людина не перебуває на військовому обліку. Проте українцям слід враховувати певний нюанс.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це в коментарі виданню "24 Канал" сказав адвокат Олег Паньчак.

Що означає статус "не військовозобов'язаний"

Юрист наголосив, що деяких людей дійсно можуть повністю виключити з військового обліку. Однак тут важливо розрізняти поняття "зняття з військового обліку" та "виключення з військового обліку".

"Зняття часто має технічний характер, наприклад у зв’язку зі зміною місця проживання чи постановкою на облік в іншому ТЦК. А виключення — це фактично припинення перебування особи на військовому обліку у випадках, прямо передбачених законом. Відстрочка, інвалідність або бронювання самі по собі не завжди означають автоматичне виключення з військового обліку", — сказав Олег Паньчак.

Перелік осіб, які можуть бути зняті з військового обліку, визначений статтею 37 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Йдеться про громадян, які більше не належать до категорії військовозобов’язаних. Зокрема, це:

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громадяни, які померли;

особи, визнані безвісно відсутніми або оголошені померлими;

ті, хто вже не є громадянами України;

громадяни, яких визнано непридатними до проходження військової служби;

особи, які досягли граничного віку перебування в запасі;

окремі категорії громадян, передбачені законодавством, зокрема деякі кандидати на військову службу за контрактом, яких не було прийнято на службу, а також військовослужбовці, звільнені з контрактної служби у випадках, визначених законом.

Варто зауважити, що військовослужбовці не належать до військовозобов’язаних, оскільки вони вже проходять службу та залучені до захисту держави.

Як повідомляло Новини.LIVE, працівники критично важливих підприємств можуть бути заброньовані від мобілізації. Однак із бронею можуть бути проблеми і є чотири причини затягування бронювання.

Також ми писали, що сплата штрафу в "Резерв+" не звільняє особи від виконання вимог військового обліку. Цей механізм даже лише змогу закрити конкретне порушення і прибрати відповідну позначку.