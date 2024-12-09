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Совершенно ненадежный союзник — Жорин о провале РФ в Сирии

9 декабря 2024 03:06
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
По мнению заместителя командира Третьей ОШБр Максима Жорина, Россия продемонстрировала свою никчемность в качестве союзника
Заместитель командира Третьей ОШБр Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Всего пару недель понадобилось России, чтобы полностью потерять свое влияние в Сирии и на Ближнем Востоке. Это влияние они "зарабатывали" много лет и большой кровью, но теперь продемонстрировали, что РФ — ненадежный союзник.

Такое мнение в своем Telegram высказал заместитель командира Третьей ОШБр Максим Жорин.

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Сообщения Максима Жорина. Фото: Скриншот

По словам военного, россияне очень хотели показать свою способность диктовать условия на Ближнем Востоке, но все эти попытки завершились огромным провалом. Это и экономические потери, потери военных баз с техникой и оружием, а главное подрыв имиджа "надежного союзника".

"Кому нужны союзники, которые не могут никого защитить и сваливают при первой серьезной зарубе", — отметил Жорин.

Он акцентирует внимание, что теперь всем понятно, что возможности РФ влиять на глобальные процессы сильно преувеличены.

"Даже войну в Украину они вывозят сейчас благодаря поддержке партнеров. И только Запад не может понять, что пора уже показать России ее настоящее место", — говорит заместитель командира Третьей ОШБр.

Ранее мы писали о том, что командир 3-й ОШБр Максим Жорин отреагировал на разрешение США избивать по территории РФ. По его словам, это должно оставаться неразглашенным, чтобы не дать врагу возможности подготовиться.

А еще экс-командир "Азова" высказался по поводу расформирования ТЦК . Он отметил, что проблема кроется не в ТЦК и СП, а в коррупции, иногда в этих центрах наблюдается, и отношении людей к мобилизационному процессу.

россия Сирия війна Максим Жорин 3 ОШБр

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