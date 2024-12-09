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Абсолютно ненадійний союзник — Жорін про провал РФ у Сирії

9 грудня 2024 03:06
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
На думку заступника командира Третьої ОШБр Максима Жоріна, Росія продемонструвала свою нікчемність у якості союзника
Заступник командира Третьої ОШБр Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Всього пару тижнів знадобилось Росії, щоб повністю втратити свій вплив у Сирії та на Близькому Сході. Цей вплив вони "заробляли" багато років і великою кров'ю, але тепер продемонстрували, що є ненадійним союзником.

Таку думку у своєму Telegram висловив заступник командира Третьої ОШБр Максим Жорін

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Повідомлення Максима Жоріна. Фото: Скриншот

За словами військового, росіяни дуже хотіли показати свою здатність диктувати умови на Близькому Сході, але всі ці спроби завершились величезним провалом. Це й економічні втрати, втрати військових баз з технікою й зброєю, а головне — підрив іміджу "надійного союзника".

"Кому потрібні союзники, які не можуть нікого захистити й звалюють за першої серйозної заруби", — зазначив Жорін.

Він акцентує, що тепер всім зрозуміло, що можливості РФ впливати на глобальні процеси сильно перебільшені.

"Навіть війну в Україні вони вивозять зараз завдяки підтримці партнерів. І тільки Захід не може зрозуміти, що час вже показати Росії її справжнє місце", — каже заступник командира Третьої ОШБр.

Раніше ми писали про те, що командир 3-ї ОШБр Максим Жорін відреагував на дозвіл США бити по території РФ. За його словами, це мало залишатися нерозголошеним, щоб не дати ворогу можливості підготуватися.

А ще екскомандир "Азова" висловився щодо розформування ТЦК. Він зазначив, що проблема криєтся не у ТЦК та СП, а в корупції, яка іноді в цих центрах спостерігається, та ставленні людей до мобілізаційного процесу.

росія Сирія війна Максим Жорін 3 ОШБр

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