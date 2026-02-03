Связь 5G появится в Киеве, но не спасет от отключений электричества

5G и блэкауты в Украине — почему новая технология не спасет
Внедрение сети 5G в Украине не решит проблему отсутствия связи во время отключений света. Новая технология потребляет значительно больше энергии, чем существующие стандарты, из-за огромных объемов трафика.
Об этом заявила пресс-секретарь Vodafone Украина Виктория Павловская в эфире "Вечір.LIVE".
Дорого и энергозатратно — реалии связи нового поколения
Виктория Павловская объяснила, что оборудование для 5G гораздо мощнее того, которое мы используем сейчас. Это создает дополнительную нагрузку на энергосистему, что критично в условиях дефицита.
По ее словам 5G не улучшит энергоэффективность. Наоборот, скоростной интернет требует постоянного и стабильного питания большой мощности.
"Она не является более энергоэффективной. Чем больше трафика проходит через сеть, тем больше электроэнергии на это тратится", — подчеркнула Павловская. Поэтому во время отключений света эта технология может стать обузой, а не спасением.
Несмотря на трудности, Vodafone не отказывается от развития. Полноценное внедрение стандарта планируют уже после завершения войны.
Однако при оптимистическом сценарии киевляне смогут протестировать 5G уже в этом году. Пока же приоритетом остается поддержка стабильности работы сети 4G для всех украинцев.
Ранее мы сообщали, что после тестирования на Киевщине и согласований с военными 5G планируют масштабировать. Среди городов, которые рассматривают следующими, — Одесса.
