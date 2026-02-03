Відео
Україна
Головна Новини дня 5G та блекаути в Україні — чому нова технологія не врятує

5G та блекаути в Україні — чому нова технологія не врятує

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 00:37
Зв'язок 5G з'явиться у Києві, але не врятує від відключень електрики
Вежа звязку. Ілюстративне фото: pixabay.com

Впровадження мережі 5G в Україні не вирішить проблему відсутності зв'язку під час відключень світла. Нова технологія споживає значно більше енергії, ніж існуючі стандарти, через величезні обсяги трафіку.

Про це заявила прессекретарка Vodafone Україна Вікторія Павловська в ефірі "Вечір.LIVE".

Читайте також:

Дорого та енергозатратно — реалії зв'язку нового покоління

Вікторія Павловська пояснила, що обладнання для 5G набагато потужніше за те, яке ми використовуємо зараз. Це створює додаткове навантаження на енергосистему, що критично в умовах дефіциту.

За її словами 5G не покращить енергоефективність. Навпаки, швидкісний інтернет потребує постійного та стабільного живлення великої потужності.

"Вона не є більш енергоефективною. Чим більше трафіку проходить через мережу, тим більше електроенергії на це витрачається", — підкреслила Павловська. Тому під час вимкнень світла ця технологія може стати тягарем, а не порятунком.

Попри труднощі, Vodafone не відмовляється від розвитку. Повноцінне впровадження стандарту планують уже після завершення війни.

Проте за оптимістичного сценарію кияни зможуть протестувати 5G вже цього року. Наразі ж пріоритетом залишається підтримка стабільності роботи мережі 4G для всіх українців.

Раніше ми повідомляли, що після тестування на Київщині та погоджень із військовими 5G планують масштабувати. Серед міст, які розглядають наступними, — Одеса.

Також ми писали про те, як заощадити 50% на мобільних тарифах.

Київ Vodafone відключення світла блекаут 5G
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
