Обмен пленных - история защитника Украины - новости

Украинский защитник Денис. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинский защитник Денис в плену РФ провел 23 месяца. Парень родом из Волынской области, в плен попал в районе Купянска.

Об этом Денис рассказал Новини.LIVE на большом обмене пленными.

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"Письма получал редко. Один раз к нам в колонию приехали журналисты, задавали свои вопросы и снимали на видео. Но потом разрешили передать привет родным по видео. И так мои узнавали, где я нахожусь. Однако заставили сказать только то, что они хотели услышать", — рассказал парень.

На вопрос журналистки, как россияне относились к украинским пленным, Денис ответил, что его ответ отразится на тех, кто все еще в плену.

Напомним, во вторник, 6 мая, Украина и Россия провели большой обмен военнопленными. Домой удалось вернуть 205 защитников Украины.

По данным Министерства обороны, украинские военнослужащие, которые вернулись из российского плена или до сих пор находятся в нем, имеют право на комплексную государственную поддержку.