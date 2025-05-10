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23 місяці у полоні РФ, — історія захисника України

10 травня 2025 07:34
Галина Остаповець - Журналіст
Обмін полонених - історія захисника України - новини
Український захисник Денис. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Галина Остаповець - Журналіст

Український захисник Денис у полоні РФ провів 23 місяці. Хлопець родом із Волинської області, у полон потрапив у районі Куп’янська.

Про це Денис розповів Новини.LIVE на великому обміні полоненими. 

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"Листи отримував рідко. Один раз до нас у колонію приїхали журналісти, задавали свої питання і знімали на відео. Але потім дозволили передати привіт рідним по відео. І так мої дізнавалися, де я перебуваю. Проте примусили сказати лише те, що вони хотіли почути", — розповів хлопець.

На питання журналістки, як росіяни ставились до українських полонених, Денис відповів, що його відповідь відіб’ється на тих, хто все ще у полоні. 

Нагадаємо, у вівторок, 6 травня, Україна та Росія провели великий обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 205 захисників України.   

За даними Міністерства оборони, українські військовослужбовці, які повернулися з російського полону або й досі перебувають у ньому, мають право на комплексну державну підтримку.

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