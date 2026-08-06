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Главная Новости дня 21-й день подряд: в Украине прошли митинги в поддержку Михаила Федорова

21-й день подряд: в Украине прошли митинги в поддержку Михаила Федорова

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 00:24
В Украине 5 августа 2026 года в 21-й раз прошли митинги против отставки Михаила Федорова
Митинг во Львове 5 августа 2026 года. Фото: Суспільне Львів/Елена Данило

В среду, 5 августа, в Украине вновь прошли акции протеста против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. К протестам присоединились жители большинства городов, в частности Киева, Львова, Одессы, Черкасс, Днепра, Ивано-Франковска, Ровно, Харькова и Тернополя. Митинги продолжаются уже 21-й день подряд.

Об этом со ссылкой на Суспільне сообщает Новини.LIVE.

Что известно о митингах против отставки Федорова 5 августа

В начале текущей недели президент Украины Владимир Зеленский принял решение о кадровых изменениях, но они не касались возвращения Михаила Федорова на пост главы оборонного ведомства, поэтому пикеты не прекращаются.

Участники митинга в Ужгороде 5 августа 2026 года
Участники акции протеста в Ужгороде 5 августа 2026 года. Фото: Суспільне Ужгород

В Ивано-Франковске люди вышли на митинг, держа в руках плакаты с надписями "Вопросов много, ответов нет", "Вернуть Федорова и уволить Сырского — сделано только половину!", "Надоели эти рожи, верните туза!"

Участница митинга в Ивано-Франковске 5 августа 2026 года
Одна из участниц митинга в Ивано-Франковске 5 августа 2026 года. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Протестующие подчеркнули: несмотря на то, что Сырский уже не является главнокомандующим ВСУ, главное требование — возвращение Федорова в Минобороны — остается неизменным.

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Митинг в Ивано-Франковске 5 августа 2026 года
Акция протеста в Ивано-Франковске 5 августа 2026 года. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

В Днепре не менее 50 человек устроили тихую акцию. Организаторы отметили, что люди устали кричать — надеются: если их не слышат, то хотя бы увидят.

Участники акции в Днепре 5 августа 2026 года
Митинг в Днепре 5 августа 2026 года. Фото: Dnipro.media

Во Львове к протесту возле памятника Тарасу Шевченко присоединились около полутора сотен человек. На картонках участники митинга написали: "Дайте эффективным работать", "Федоров — наш Минобороны", "Картона много. Времени мало", "Дайте Федорову работать". В отличие от днепрян львовяне выбрали громкий формат акции — скандировали лозунги "Федоров — министр обороны!" и "Верните!"

Митинг во Львове 5 августа 2026 года
Акция протеста во Львове 5 августа 2026 года. Фото: Суспільне Львів/Елена Данило

Акция на Почтовой площади в Ужгороде прошла с участием всего 12 человек, но митингующие отметили, что обычно протестующих бывает более трех десятков. Пикетчики скандировали: "Услышать народ — это не слабость", "Ничего для ветеранов без ветеранов", "Реформы нужны" и т.д.

Акция протеста в Ужгороде 5 августа 2026 года
Митинг в Ужгороде 5 августа 2026 года. Фото: Суспільне Ужгород

Ранее Новини.LIVE сообщал, что 4 августа в Украине также прошли акции за возвращение Михаила Федорова. В частности, митинг состоялся в Киеве. К протесту присоединились около 120 человек.

Также Новини.LIVE писал о заявлении Федорова. Экс-министр считает, что его увольнение может быть связано с реформами в сфере оборонных закупок. Перестройка в ведомстве затронула интересы влиятельных групп.

Михаил Федоров митинг акция
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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