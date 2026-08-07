12 тысяч долларов за отсрочку: СБУ пресекла четыре схемы уклонения от мобилизации

Правоохранители во время разоблачения участников махинаций. Фото: СБУ

Кристина Павлова редактор ленты новостей

Правоохранители раскрыли ещё четыре схемы уклонения от мобилизации в Харьковской, Кировоградской и Винницкой областях. По данным следствия, организаторы предлагали военнообязанным фиктивное трудоустройство, поддельные медицинские документы, незаконное зачисление в аспирантуру и нелегальную переправку за границу.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает Новини.LIVE.

Какие схемы раскрыли правоохранители

По информации СБУ, совместно с ГБР и Национальной полицией задержали семерых организаторов махинаций.

Правоохранители во время задержания участников схем. Фото: СБУ

В Харькове разоблачили должностное лицо штаба одного из батальонов Национальной гвардии, которое, по версии следствия, за 8 тысяч долларов фиктивно трудоустраивало военнообязанных на предприятие со статусом критической инфраструктуры. В дальнейшем клиенты рассчитывали выехать за границу под предлогом служебных командировок.

Также в Харьковской области задержали врача-психиатра, бывшего руководителя местного филиала МСЭК. По данным правоохранителей, он оформлял поддельные справки о негодности к военной службе из-за якобы психических заболеваний, а также консультировал клиентов, как имитировать соответствующие расстройства во время медосмотров.

Правоохранители во время разоблачения участников схем. Фото: СБУ

В Кировоградской области, по версии следствия, заведующий кафедрой одного из университетов за 5 тысяч долларов зачислял мужчин в аспирантуру без фактического обучения, что давало им право на отсрочку от мобилизации.

В Винницкой области правоохранители задержали четверых организаторов незаконной переправки мужчин через государственную границу. По данным СБУ, они брали по 12 тысяч долларов, доставляли клиентов в приграничную зону на собственных автомобилях и показывали маршруты нелегального перехода, в частности вплавь через реку.

Что грозит фигурантам

Всем задержанным сообщили о подозрении по статьям о незаконной переправке лиц через государственную границу, получении неправомерной выгоды и злоупотреблении влиянием.

В случае доказательства вины им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что во Львовской области будут судить 60-летнюю женщину, которую обвиняют в организации фиктивного брака для военнообязанного. По данным следствия, это должно было помочь мужчине незаконно выехать за границу.

Также Новини.LIVE писали, что СБУ ранее раскрыла девять схем уклонения от мобилизации в различных регионах Украины. По данным правоохранителей, стоимость незаконных "услуг" достигала 21 тысячи долларов.