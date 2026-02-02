Видео
Україна
Видео

11 лет без Кузьмы — феномен Скрябина и его вечная музыка

11 лет без Кузьмы — феномен Скрябина и его вечная музыка

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 06:00
Годовщина с дня гибели Андрея Скрябина — каким был легендарный певец
Певец Кузьма Скрябин (Андрей Кузьменко). Фото: 24 Канал

Прошло уже одиннадцать лет, как Украина потеряла Андрея Кузьменко, известного миллионам как Кузьма Скрябин. Несмотря на время, его фигура остается неизменным ориентиром для украинцев — его любят, цитируют, а песни Кузьмы стали настоящим культурным кодом.

В годовщину гибели Кузьмы Скрябина Новини.LIVE рассказывают, какой была жизнь музыканта и почему он погиб.

Читайте также:

Где родился Кузьма Скрябин

11 років без Кузьми - феномен Скрябіна та його вічна музика - фото 1
Андрей Кузьменко в детстве. Фото: Соцсети

Секрет такой преданности фанатов прост — это его невероятный талант в сочетании с бескомпромиссной честностью, патриотизмом и острым словом. Даже спустя десятилетия видео с его размышлениями набирают миллионные просмотры, ведь многие тезисы Андрея оказались пророческими.

Андрей Кузьменко родился в 1968 году на Львовщине. Его воспитанием занимались учительница и инженер, и, хотя родители видели сына врачом (Андрей даже получил медицинское образование), призвание взяло верх.

Как начиналась карьера Кузьмы Скрябина

Группа "Скрябин" появилась на музыкальной карте в 1988 году и все эти годы Андрей был ее неизменным лидером. Состав коллектива менялся много раз, но сердцем и лицом группы всегда оставался Кузьма.

Интересно, что свой дебютный альбом "Чуєш біль" (12 треков) распространялся только среди близких из-за нехватки средств на официальный релиз.

Голос правды и волонтерское сердце

11 років без Кузьми - феномен Скрябіна та його вічна музика - фото 2
Машины для АТО, которые помогал покупать Андрей Скрябин. Фото: Волынские Новости

Кузьма никогда не боялся "неудобных" тем. Его публичная критика политикума и социальных язв была искренней и эмоциональной. Андрей больно переживал события 2014 года: оккупацию Крыма он назвал личной изменой, а политическую игру вокруг войны — лицемерием.

"Я возненавидел наших политиков, потому что это лицемеры... Для меня Крым — это предательство. Будто взяли и вывернули наружу старые солдатские кальсоны", — эти слова певца до сих пор остро отзываются в сердцах украинцев.

С началом агрессии РФ Скрябин стал одним из самых активных волонтеров: он системно помогал военным, посещал госпитали и поддерживал дух бойцов концертами, подчеркивая, что во времена войны нельзя оставаться в стороне.

Роковой поворот — как оборвалась жизнь артиста

Автомобіль Кузьми Скрябіна в ДТП
Место аварии, в которой погиб Кузьма Скрябин. Фото: УНИАН

Трагедия произошла 2 февраля 2015 года на Днепропетровщине. Официальное следствие установило, что из-за сложных погодных условий и гололеда внедорожник музыканта выехал на встречную полосу, где столкнулся с молоковозом. Кузьма погиб на месте, также пострадали его администратор и пассажирка грузовика.

Однако обстоятельства аварии до сих пор вызывают дискуссии. Поскольку за несколько дней до смерти Кузьменко дал резонансное интервью с сокрушительной критикой власти за бездействие на фронте, в обществе появилась версия о "заказном" ДТП. Этого мнения до последнего придерживалась и мать Андрея, считая, что сына убрали за его неудобную правду.

Сегодня Скрябину было бы за 50, но он навсегда остался 46-летним "чуваком", который учил нас любить свою страну не на словах, а на деле. Его творчество продолжает жить, а фразы становятся манифестами для новых поколений.

Сокровищница Кузьмы — слова, ставшие пророческими

Эти высказывания Андрея взяты из его интервью и песен. Они максимально точно отражают его отношение к жизни, стране и людям.

  • "Ты сам себе страна. Сделай порядок в своей голове".
  • "Нейтральным быть нельзя. Война не может быть на какой-то определенной части территории: если она заходит, то это беда для всех".
  • "Больше всего в мире я боюсь дураков. Не знаю, как с ними бороться. Потому что они не предсказуемы".
  • "Украинцы выбирают такого, что сначала с ним пьют, а потом думают, почему он такой плохой".
  • "Мой дом — это единственное место в мире, где меня любят и ждут независимо от того, кто я и сколько зарабатываю. Я никогда не предам то место".
  • "Лучше быть оптимистом, который ничего не знает, чем пессимистом, который знает слишком много".
  • "Если у вас нет гармонии — то берите гармонь в руки и гармонизируйте!"

5 знаковых песен, которые стоит переслушать сегодня

Эти композиции лучше всего раскрывают Андрея как лирика, философа и украинца.

"Старые фотографии" — гимн ностальгии и настоящей дружбы, который заставляет каждого вспомнить о своих корнях.

"Люди, как корабли" — глубокая философская баллада о том, как мы плывем по жизни, иногда сталкиваясь, а иногда спасая друг друга.

"Мам" — пожалуй, самая искренняя песня-исповедь, посвященная самому близкому человеку. Она стала главным саундтреком благодарности родителям.

"Спи собі сама" — шедевр интимной лирики, где тоска по любимому человеку передана через невероятные метафоры.

"Сам собі країна" — манифест Кузьмы. Призыв не ждать изменений сверху, а начинать изменения с себя и собственного подъезда.

Ранее мы рассказывали, чем сейчас занимается дочь Андрея Кузьменко. Девушка в свои годы уже достигла значительного успеха в карьере. Также сообщалось, что украинцы выразили свое восхищение шутками артиста об украинских комиках.

ДТП музыка Андрей Кузьменко Скрябин певец музыканты
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
