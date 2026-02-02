Відео
Головна Новини дня 11 років без Кузьми — феномен Скрябіна та його вічна музика

11 років без Кузьми — феномен Скрябіна та його вічна музика

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 06:00
Річниця з дня загибелі Андрія Скрябіна — яким був легендарний співак
Співак Кузьма Скрябін (Андрій Кузьменко). Фото: 24 Канал

Минуло вже одинадцять років, як Україна втратила Андрія Кузьменка, відомого мільйонам як Кузьма Скрябін. Попри час, його постать залишається незмінним орієнтиром для українців — його люблять, цитують, а пісні Кузьми стали справжнім культурним кодом.

В річницю загибелі Кузьми Скрябіна Новини.LIVE розповідають, яким було життя музиканта та чому він загинув.

Де народився Кузьма Скрябін

11 років без Кузьми - феномен Скрябіна та його вічна музика - фото 1
Андрій Кузьменко у дитинстві. Фото: Соцмережі

Секрет такої відданості фанатів простий — це його неймовірний талант у поєднанні з безкомпромісною чесністю, патріотизмом та гострим словом. Навіть через десятиліття відео з його роздумами набирають мільйонні перегляди, адже багато тез Андрія виявилися пророчими.

Андрій Кузьменко народився 1968 року на Львівщині. Його вихованням займалися вчителька та інженер, і, хоча батьки бачили сина лікарем (Андрій навіть здобув медичну освіту), покликання взяло гору.

Як починалась карєра Кузьми Скрябіна

Гурт "Скрябін" з’явився на музичній мапі у 1988 році і всі ці роки Андрій був його незмінним лідером. Склад колективу змінювався багато разів, але серцем і обличчям групи завжди залишався Кузьма.

Цікаво, що свій дебютний альбом "Чуєш біль" (12 треків) поширювався лише серед близьких через брак коштів на офіційний реліз.

Голос правди та волонтерське серце

11 років без Кузьми - феномен Скрябіна та його вічна музика - фото 2
Машини для АТО, які допомогав купувати Андрій Скрябін. Фото: Волинські Новини

Кузьма ніколи не боявся "незручних" тем. Його публічна критика політикуму та соціальних виразок була щирою та емоційною. Андрій боляче переживав події 2014 року: окупацію Криму він назвав особистою зрадою, а політичну гру навколо війни — лицемірством.

"Я зненавидів наших політиків, бо то є лицеміри... Для мене Крим — це зрада. Ніби взяли й вивернули назовні старі солдатські кальсони", — ці слова співака досі гостро відгукуються в серцях українців.

З початком агресії РФ Скрябін став одним із найактивніших волонтерів: він системно допомагав військовим, відвідував госпіталі та підтримував дух бійців концертами, наголошуючи, що в часи війни не можна залишатися осторонь.

Фатальний поворот — як обірвалося життя артиста

Автомобіль Кузьми Скрябіна в ДТП
Місце аварії, в якій загинув Кузьма Скрябін. Фото: УНІАН

Трагедія сталася 2 лютого 2015 року на Дніпропетровщині. Офіційне слідство встановило, що через складні погодні умови та ожеледицю позашляховик музиканта виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з молоковозом. Кузьма загинув на місці, також постраждали його адміністраторка та пасажирка вантажівки.

Проте обставини аварії досі викликають дискусії. Оскільки за кілька днів до смерті Кузьменко дав резонансне інтерв'ю з нищівною критикою влади за бездіяльність на фронті, у суспільстві з'явилася версія про "замовну" ДТП. Цієї думки до останнього дотримувалася і мати Андрія, вважаючи, що сина прибрали за його незручну правду.

Сьогодні Скрябіну було б за 50, але він назавжди залишився 46-річним "чуваком", який вчив нас любити свою країну не на словах, а на ділі. Його творчість продовжує жити, а фрази стають маніфестами для нових поколінь.

Скарбниця Кузьми — слова, що стали пророчими

Ці вислови Андрія взяті з його інтерв'ю та пісень. Вони максимально точно відображають його ставлення до життя, країни та людей.

  •     "Ти сам собі країна. Зроби порядок у своїй голові".
  •     "Нейтральним бути не можна. Війна не може бути на якійсь певній частині території: якщо вона заходить, то це біда для всіх".
  •     "Найбільше в світі я боюся дурнів. Не знаю, як з ними боротися. Бо вони не передбачувані".
  •     "Українці вибирають такого, що спочатку з ним п’ють, а потім думають, чому він такий поганий".
  •     "Мій дім — це єдине місце у світі, де мене люблять і чекають незалежно від того, хто я і скільки заробляю. Я ніколи не зраджу те місце".
  •     "Краще бути оптимістом, який нічого не знає, ніж песимістом, який знає забагато".
  •     "Якщо у вас немає гармонії — то беріть гармонь у руки і гармонізуйте!"

5 знакових пісень, які варто переслухати сьогодні

Ці композиції найкраще розкривають Андрія як лірика, філософа та українця.

"Старі фотографії" — гімн ностальгії та справжньої дружби, який змушує кожного згадати про своє коріння.

"Люди, як кораблі" — глибока філософська балада про те, як ми пливемо по життю, іноді зіштовхуючись, а іноді рятуючи одне одного.

"Мам" — мабуть, найщиріша пісня-сповідь, присвячена найближчій людині. Вона стала головним саундтреком вдячності батькам.

"Спи собі сама" — шедевр інтимної лірики, де туга за коханою людиною передана через неймовірні метафори.

"Сам собі країна" — маніфест Кузьми. Заклик не чекати змін зверху, а починати зміни з себе та власного під’їзду.

ДТП музика Андрій Кузьменко Скрябін співак музиканти

ДТП музика Андрій Кузьменко Скрябін співак музиканти
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
