К навыкам обращения с оружием и тактической медицины надо приучать еще со школьных лет, считает режиссер, актер и военнослужащий Ахтем Сеитаблаев

Режиссер, актер и военнослужащий ВСУ Ахтем Сеитаблаев. Фото: Кадр с видео

Из-за неизбежного соседства с РФ, которая является многовековой угрозой существования Украины, каждый гражданин должен обладать базовыми навыками защиты, обращения с оружием и хотя бы основами тактической медицины. Враг должен знать, что не менее 10 миллионов украинцев, несмотря на обычную гражданскую жизнь, в любой момент могут дать достойный ответ на агрессию.

Об этом в эфире "Вечір.LIVE" заявил режиссер, актер и военнослужащий Ахтем Сеитаблаев.

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По мнению защитника Украины, этими навыками надо овладевать начиная со среднеобразовательных школ. Для популяризации можно использовать инструментарий кино, театра и телевидения.

"Мы вынуждены быть милитаристским обществом, имея такого соседа. Потому что, как по мне, это вопрос просто выживания нашего государства", — сказал Ахтем Сеитаблаев.

Конечно, отмечает боец и художник, это вовсе не означает, что из каждого украинца можно или нужно делать спецназовца.

"Но враг будет знать, что в нашей стране есть 10 миллионов украинцев, которые точно знают, как пользоваться оружием и как оказывать себе помощь. В таком случае мало у кого будет желание думать об агрессии против Украины", — отметил защитник Украины.

Напомним, на днях бойцы ГУР разбили группу российских штурмовиков и взяли в плен четырех оккупантов.

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