До навичок поводження зі зброєю та тактичної медицини треба привчати ще зі шкільних років, вважає режисер, актор та військовослужбовець Ахтем Сеітаблаєв

10 млн українців мають бути готові до війни, — режисер Сеітаблаєв
Через неминуче сусідство з РФ, яка є багатовіковою загрозою існування України, кожен громадянин має володіти базовими навичками захисту, поводженню зі зброєю та хоча б основами тактичної медицини. Ворог має знати, що якнайменше 10 мільйонів українців попри звичайне цивільне життя в будь-який момент можуть дати гідно відповідь на агресію.
Про це в етері "Вечір.LIVE" заявив режисер, актор та військовослужбовець Ахтем Сеітаблаєв.
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На думку захисника України, ці навички треба опановувати починаючи з середньо освітніх шкіл. Для популяризації можна використовувати інструментарій кіно, театру і телебачення.
"Ми змушені бути мілітарним суспільством, маючи такого сусіда. Тому що, як на мене, це питання просто виживання нашої держави", — сказав Ахтем Сеітаблаєв.
Звичайно, зазначає боєць та митець, це зовсім не означає, що з кожного українця можна чи треба робити спецпризначенця.
"Але ворог буде знати, що в нашій країні є 10 мільйонів українців, які точно знають, як користуватися зброєю і як надавати собі допомогу. В такому випадку мало у кого буде бажання думати про агресію проти України", — зазначив захисник України.
Нагадаємо, днями бійці ГУР розбили групу російських штурмовиків та взяли в полон чотирьох окупантів.
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