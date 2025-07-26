До навичок поводження зі зброєю та тактичної медицини треба привчати ще зі шкільних років, вважає режисер, актор та військовослужбовець Ахтем Сеітаблаєв

Режисер, актор та військовослужбовець ЗСУ Ахтем Сеітаблаєв. Фото: Кадр з відео

Через неминуче сусідство з РФ, яка є багатовіковою загрозою існування України, кожен громадянин має володіти базовими навичками захисту, поводженню зі зброєю та хоча б основами тактичної медицини. Ворог має знати, що якнайменше 10 мільйонів українців попри звичайне цивільне життя в будь-який момент можуть дати гідно відповідь на агресію.

Про це в етері "Вечір.LIVE" заявив режисер, актор та військовослужбовець Ахтем Сеітаблаєв.

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На думку захисника України, ці навички треба опановувати починаючи з середньо освітніх шкіл. Для популяризації можна використовувати інструментарій кіно, театру і телебачення.

"Ми змушені бути мілітарним суспільством, маючи такого сусіда. Тому що, як на мене, це питання просто виживання нашої держави", — сказав Ахтем Сеітаблаєв.

Звичайно, зазначає боєць та митець, це зовсім не означає, що з кожного українця можна чи треба робити спецпризначенця.

"Але ворог буде знати, що в нашій країні є 10 мільйонів українців, які точно знають, як користуватися зброєю і як надавати собі допомогу. В такому випадку мало у кого буде бажання думати про агресію проти України", — зазначив захисник України.

Нагадаємо, днями бійці ГУР розбили групу російських штурмовиків та взяли в полон чотирьох окупантів.

А в США погодили військову допомогу Україні — нададуть обладнання для ППО.