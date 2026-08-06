Розікрав гроші на ППО, але нажив елітне майно: екскомандувач має нову підозру

Слідчі дії щодо підозрюваного у лютому 2026 року. Фото: СБУ

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Колишній командувач логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ отримав нову підозру у незаконному збагаченні на суму понад 20 мільйонів гривень упродовж 2020-2025 років. У лютому поточного року правоохоронці вже оголошували підозру цьому ж посадовцю у межах провадження щодо розтрати державних коштів, призначених для зведення стратегічних захисних об'єктів для української авіації.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає Новини.LIVE.

Колишній командувач логістики ПС ЗСУ розікрав гроші на купівлю майна

Військовослужбовець став власником активів, вартість яких мінімум на 20 мільйонів гривень. Протягом 2020-2025 років на батьків, сина, кума та співмешканку фігуранта оформили шість квартир у місті Києві, Вінниці й Житомирі, а також три житлові будинки на Житомирщині.

Окрім цього, у списку придбаного майна опинилися апартаменти в Буковелі, чотири автомобілі, серед яких моделі Audi Q5 та Audi Q7, шість земельних ділянок, гаражі та інші нежитлові приміщення.

Згідно з матеріалами слідства, попри оформлення на родичів та третіх осіб, реальним розпорядником і власником усієї цієї нерухомості й транспорту залишався сам підполковник, причому законних джерел для таких масштабних інвестицій виявлено не було.

За процесуального супроводу прокурорів Офісу Генерального прокурора фігуранту інкримінують порушення статті 368-5 Кримінального кодексу України. До суду також скеровано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю звільнення під заставу в розмірі понад 21 мільйон гривень.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що правоохоронні органи повідомили про ліквідацію схеми розкрадання бюджетних коштів, пов'язаної із закупівлею вугілля для бюджетних установ під час зимових відключень електроенергії. За версією слідства, організована група забезпечувала постачання палива неналежної якості до шкіл, лікарень та інших комунальних закладів, використовуючи фальсифіковані документи.

А в Дніпропетровській області слідчі також викрили незаконну виплату додаткового грошового забезпечення військовослужбовцям. Слідство вважає, що фігуранти без законних підстав оформили виплату так званих "бойових" коштів на суму понад 3,8 млн грн. У межах кримінального провадження про підозру повідомили 11 особам.