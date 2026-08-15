Росіяни завдали удару по Кривому Рогу: місто без світла

Наслідки обстрілу Кривого рогу. Фото ілюстративне: ДСНС

Олександр Шорохов Редактор

Ворог завдав удару по Кривому Рогу вдень 15 серпня. На місці удару виникла пожежа, поранений чоловік. Наслідки уточнюються. У мережі повідомляють, що місто залишилося без світла після ворожої атаки, також були перебої із громадським електротранспортом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Дніпропетровської ОВА.

Перебої зі світлом

В мережі повідомили, що також були перебої із електротранспортом, але рух оперативно відновили.

Повідомлення Дніпропетровської ОВА. Фото: скріншот

"Одна людина поранена. Ворог завдав удару по Кривому Рогу. Виникла пожежа. Поранень дістав чоловік. Наслідки уточнюються", — повідомили у Дніпропетровській ОВА.

Повідомлення про пожежу. Фото: скріншот

Як писали раніше Новини.LIVE, російські війська завдали удару по житловим кварталам Кривого Рогу. Під ударом опинився будівельний гіпермаркет "Епіцентр", внаслідок обстрілу є поранені.

Також ми повідомляли, що російські окупанти атакували АЗС біля Кривого Рогу. Ворог завдав удару реактивним дроном типу Shahed. Заинуло троє цивільних, серед яких дитина. Пізніше в ДСНС оприлюднили інформацію, що одним із загиблих виявився рятувальник ДСНС та його син.