Росіяни вдарили по кінотеатру в центрі Конотопа: є постраждалі

Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Карина Приходько Редактор

Російські війська 24 червня завдали удару по центру Конотопа у Сумській області. За попередньою інформацією, ворог атакував кінотеатр. Відомо, що є постраждалі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Конотопа Артема Семеніхіна.

Обстріл Конотопу 24 червня

Семеніхін повідомив, що російські війська атакували Конотоп ударними дронами і в місті було чутно вибухи. За його словами, під ворожим вогнем опинився кінотеатр в центрі міста.

Скриншот допису Артема Семеніхіна

Мер додав, що поблизу перебували діти. Також відомо про поранених, оскільки в середині приміщення могли бути люди.

Скриншот допису Артема Семеніхіна

"Один важкопоранений. Перехожий. Ще жінка отримала поранення шиї. Також перехожа!" — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, 23 червня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Трапилося влучання в об'єкт цивільної інфраструктури.

Внаслідок атаки 27 людей отримали поранення. А вночі в реанімації померла 62-річна жінка, яка мали важкі травми.