Росіяни просунулися в напрямку низки населених пунктів

Росіяни просунулися в біля низки населених пунктів — DeepState
Російські загарбники окупували Дачне, Зеленівку, а також просунувся біля Костянтинополя, Новосілки, Кліщіївки, Баранівки, в Новоочеретуватому, Андріївці та Піщаному. В свою чергу, Сили Оборони відкинули ворога біля Малинівки.
Про це видно з карт DeepState у середу, 19 лютого.
Росіяни просунули на Донеччині
Окупанти просунулися біля низки населених пунктів на Донеччині. Окрім того, село Дачне було окуповане ворогом. Українські сили чинять запеклий опір і відкинули росіян біля Малинівки.
Нагадаємо, українські захисники успішно відпрацювали по росіянах на Покровському напрямку. Внаслідок цього ворог втратив багато особового складу та техніки.
Також українські прикордонники показали, як нищать окупантів, які ховаються у зруйнованих будівлях. Операції також відбулись на Покровському напрямку.
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