Росіяни просунулися в напрямку низки населених пунктів

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські загарбники окупували Дачне, Зеленівку, а також просунувся біля Костянтинополя, Новосілки, Кліщіївки, Баранівки, в Новоочеретуватому, Андріївці та Піщаному. В свою чергу, Сили Оборони відкинули ворога біля Малинівки.

Про це видно з карт DeepState у середу, 19 лютого.

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Росіяни просунули на Донеччині

Окупанти просунулися біля низки населених пунктів на Донеччині. Окрім того, село Дачне було окуповане ворогом. Українські сили чинять запеклий опір і відкинули росіян біля Малинівки.

Мапа DeepState. Фото: скриншот

Мапа DeepState. Фото: скриншот

Мапа DeepState. Фото: скриншот

Мапа DeepState. Фото: скриншот

Мапа DeepState. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські захисники успішно відпрацювали по росіянах на Покровському напрямку. Внаслідок цього ворог втратив багато особового складу та техніки.

Також українські прикордонники показали, як нищать окупантів, які ховаються у зруйнованих будівлях. Операції також відбулись на Покровському напрямку.