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Росіяни просунулися в біля низки населених пунктів — DeepState

19 лютого 2025 19:29
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Росіяни просунулися в напрямку низки населених пунктів
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Російські загарбники окупували Дачне, Зеленівку, а також просунувся біля Костянтинополя, Новосілки,  Кліщіївки, Баранівки, в Новоочеретуватому, Андріївці та Піщаному. В свою чергу, Сили Оборони відкинули ворога біля Малинівки.

Про це видно з карт DeepState у середу, 19 лютого.

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Росіяни просунули на Донеччині

Окупанти просунулися біля низки населених пунктів на Донеччині. Окрім того, село Дачне було окуповане ворогом. Українські сили чинять запеклий опір і відкинули росіян біля Малинівки.

мапа
Мапа DeepState. Фото: скриншот
карта
Мапа DeepState. Фото: скриншот
карти
Мапа DeepState. Фото: скриншот
просунулися
Мапа DeepState. Фото: скриншот
війна
Мапа DeepState. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські захисники успішно відпрацювали по росіянах на Покровському напрямку. Внаслідок цього ворог втратив багато особового складу та техніки.

Також українські прикордонники показали, як нищать окупантів, які ховаються у зруйнованих будівлях. Операції також відбулись на Покровському напрямку.

ЗСУ росіяни окупанти війна в Україні Deepstate
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