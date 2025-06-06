Росіяни здійснили пуск ракет з Ту-95МС 6 червня

Росіяни підняли у небо Ту-95МС — є загроза обстрілу
В ніч на 6 червня росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Ймовірно, вони здійснили пуски ракет по Україні.
Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Можливі пуски з Ту-95МС в ніч проти 6 червня
"В повітрі кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Імовірно здійснили пуски крилатих ракет", — йдеться у повідомленні о 02:40.
Також зазначимо, що станом на 02:47 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що у Києві на тлі пусків балістики та фіксації дронів неодноразово лунали вибухи.
Також ми писали, що через фіксацію дронів та ракет тривогу вночі оголосили по всій території України.
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