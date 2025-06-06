Росіяни здійснили пуск ракет з Ту-95МС 6 червня

Бомбардувальник Ту-95МС. Фото: novy.tv

В ніч на 6 червня росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Ймовірно, вони здійснили пуски ракет по Україні.

Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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"В повітрі кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Імовірно здійснили пуски крилатих ракет", — йдеться у повідомленні о 02:40.

Також зазначимо, що станом на 02:47 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряни тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Києві на тлі пусків балістики та фіксації дронів неодноразово лунали вибухи.

Також ми писали, що через фіксацію дронів та ракет тривогу вночі оголосили по всій території України.