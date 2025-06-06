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В Україні оголосили масштабну тривогу

6 червня 2025 01:01
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Повітряна тривога в Україні 6 червня через дрони і ракети
Ворожа ракета у небі. Ілюстративне фото: Reuters
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Повітряну тривогу по всій Україні оголосили прямо зараз, в ніч проти 6 червня. Причиною стала атака дронів та ракет.

Про це повідомляє Telegram "Карта повітряних тривог" і канал Повітряних сил ЗСУ.

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Тривога в Україні в ніч проти 6 червня

Російські окупанти цієї ночі масовано атакують Україну дронами, а також фіксується низка ракет. Відповідну інформацію публікують військові.

В Україні оголосили масштабну тривогу - фото 1
Інформація від Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Через вищевказані причтини, станом на 00:55 сигнал повітряної тривоги поширився вже по всій Україні.

В Україні оголосили масштабну тривогу - фото 2
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, менше години тому у Київській області було чути вибухи. В регіоні фіксували дрони, працювало ППО.

Також ми писали, що вибухи лунали і в Києві. Причиною теж стала атака дронів, у зв'язку з чим працювала протиповітряна оборона. Причому варто зазначити, что на момент публікації атака БпЛА на Київ продовжується.

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