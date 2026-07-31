Росіяни атакували відділення Нової пошти на Вінничині

Рятувальники біля пошкодженого відділення Нової пошти на Вінничині. Фото: Наталя Заболотна/Facebook

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Російські війська завдали удару по відділенню "Нової пошти" у Вінницькій області. Унаслідок атаки постраждали вісім людей, троє з них перебувають у реанімації.

Про це повідомила очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна, передає Новини.LIVE.

Внаслідок удару по Новій пошті на Вінниччині є поранені

Російські військові атакували відділення "Нової пошти" у Вінницькій області. Спочатку повідомлялося про п’ятьох постраждалих, однак згодом кількість поранених зросла до восьми людей.

Відділення Нової пошти на Вінничині внаслідок удару РФ. Фото: Наталя Заболотна/Facebook

Ліквідація наслідків атаки РФ. Фото: Наталя Заболотна/Facebook

За словами начальниці Вінницької обласної військової адміністрації Наталі Заболотної, серед постраждалих — 19-річний хлопець, який отримав травми середнього ступеня тяжкості. Ще четверо людей мали легкі ушкодження.

Пізніше стало відомо, що троє постраждалих перебувають у реанімації, один із них — у важкому стані. Інші п’ятеро людей отримали легкі травми.

На місці події працюють усі екстрені служби. Фахівці ліквідовують наслідки атаки та уточнюють деталі удару.

Допис Наталі Заболотної. Скріншот: Facebook

Новини.LIVE інформували, що російські війська 19 липня завдали удару по Харківському інноваційному сортувальному терміналу "Нової пошти". Унаслідок атаки загинули четверо людей, ще 16 осіб отримали поранення, дев’ятьох із них доправили до лікарні. Також пошкоджено цивільний логістичний об’єкт.

Також Новини.LIVE писали, що внаслідок російської атаки на Чернігівщині було пошкоджено сортувальний термінал "Нової пошти". У компанії повідомили, що під удар потрапив цивільний логістичний об’єкт, який зазнав руйнувань.