Росія знищила склад виробника морозива "Ласунка" — продукція може зникнути з магазинів

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС

Російська атака знищила складський комплекс одного з найбільших українських виробників морозива — компанії "Ласунка". Унаслідок пожежі була втрачена вся продукція, яку готували до відправлення в магазини по всій країні.

Про це повідомили у соцмережах компанії, передає Новини.LIVE.

Російський удар знищив склад із готовою продукцією

У "Ласунці" зазначили, що вогонь повністю знищив склад разом із запасами готової продукції. Через це найближчим часом у торговельних мережах можливі перебої з постачанням морозива.

Заява компанії. Фото: скриншот

Компанія звернулася до покупців і партнерів із вибаченнями, попередивши, що частини асортименту тимчасово може не бути на полицях магазинів.

"Ласунка" є одним із найбільших виробників морозива в Україні. Підприємство, засноване у 1997 році, також випускає сирки, торти та іншу молочну продукцію.

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