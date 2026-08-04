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Головна Новини дня Росія знищила склад виробника морозива "Ласунка"

Росія знищила склад виробника морозива "Ласунка"

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2026 11:46
Росія знищила склад виробника морозива "Ласунка" — продукція може зникнути з магазинів
Гасіння пожежі. Фото: ДСНС

Російська атака знищила складський комплекс одного з найбільших українських виробників морозива — компанії "Ласунка". Унаслідок пожежі була втрачена вся продукція, яку готували до відправлення в магазини по всій країні.

Про це повідомили у соцмережах компанії, передає Новини.LIVE.

Російський удар знищив склад із готовою продукцією

У "Ласунці" зазначили, що вогонь повністю знищив склад разом із запасами готової продукції. Через це найближчим часом у торговельних мережах можливі перебої з постачанням морозива.

Росія знищила склад виробника морозива "Ласунка" - фото 1
Заява компанії. Фото: скриншот

Компанія звернулася до покупців і партнерів із вибаченнями, попередивши, що частини асортименту тимчасово може не бути на полицях магазинів.

"Ласунка" є одним із найбільших виробників морозива в Україні. Підприємство, засноване у 1997 році, також випускає сирки, торти та іншу молочну продукцію.

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війна в Україні атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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