Удар по 14 локаціях: наслідки російської атаки 4 серпня

Бійці мобільно-вогневої групи. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Україна зазнала чергового повітряного удару: за минулу добу, 3 серпня, російські війська випустили балістичну ракету "Іскандер-М" та 136 ударних і фальшивих БпЛА з п'яти різних напрямків. Захисникам неба вдалося подавити та збити більшість безпілотників на сході, півдні та півночі країни, водночас зафіксовані влучання на майже двох десятках локацій.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Росія атакувала Україну дронами та балістикою

Серед запущених цілей були як реактивні та звичайні ударні БпЛА типу Shahed, так і дрони "Гербера", "Італмас", а також спеціальні дрони-імітатори "Пародія". Запуски цього арсеналу здійснювалися одразу з кількох локацій. З території Російської Федерації безпілотники летіли з районів Орла та Міллєрово. Крім того, пуски відбувалися з тимчасово окупованих територій: з Донецька, а також із кримських полігонів у Чауді та Гвардійському.

Статистика збитих цілей. Фото: Повітряні сили ЗСУ.

Згідно з попередніми даними на 08:00 4 серпня, оборонцям вдалося успішно подавити та збити 117 безпілотників різних типів, включаючи Shahed, "Італмас" та "Герберу". Успішна робота ППО фіксувалася у північних, східних та південних регіонах України.

Попри це, уникнути наслідків російського удару не вдалося. Балістична ракета та 14 ворожих безпілотників влучили у 14 різних локаціях. Також у трьох місцях зафіксовано падіння уламків від збитих цілей.

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Тим часом російська армія активно зосередилася на розробці та застосуванні реактивних ударних дронів. За своїми характеристиками, швидкістю та складністю виявлення ці апарати дедалі більше нагадують крилаті ракети. Росія робить ставку на такі технології з метою ускладнення роботи української протиповітряної оборони та пошуку нових шляхів для її обходу.