Росія вдарила по супермаркету в Краматорську: поранені п'ятеро людей, серед них дитина

Наслідки атаки РФ по Краматорську. Фото: Донецька обласна прокуратура

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Щонайменше п’ятеро цивільних, серед яких дитина, дістали поранення внаслідок російського удару по Краматорську. Під атакою опинився супермаркет у центральній частині міста.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Удар по супермаркету в Краматорську

4 липня 2026 року близько 16:05 російські війська скинули на Краматорськ авіабомбу "ФАБ-250" з УМПК. Боєприпас влучив у торговельний заклад, де в момент атаки перебували люди.

Унаслідок обстрілу поранення отримали щонайменше п’ятеро цивільних.

Серед поранених — 11-річний хлопчик, а також троє жінок віком 36, 38 і 62 роки та 56-річний чоловік. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Медики уточнюють стан поранених, остаточна кількість постраждалих та наслідки удару встановлюються.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Пожежа після удару по Краматорську. Фото: Донецька обласна прокуратура

Новини.LIVE повідомляли, що російські війська вдень 4 липня здійснили серію ударів по Харкову з використанням безпілотників. Один із реактивних "Шахедів" влучив поблизу торговельного центру в Слобідському районі, внаслідок чого на території цивільного підприємства виникла пожежа.

Новини.LIVE писали, що російські війська ввечері здійснили чергову атаку по Запоріжжю. Внаслідок удару постраждали п’ятеро цивільних, серед них — 10-річна дитина.