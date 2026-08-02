Росія вдарила КАБом по Запоріжжю: є загиблий

Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Російські війська завдали удару керованою авіабомбою по приватному сектору Запоріжжя. Внаслідок атаки загинула людина, ще одна, ймовірно, перебуває під завалами.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Росія атакувала приватний сектор Запоріжжя

У неділю, 2 серпня, російські війська завдали удару керованою авіабомбою по приватній забудові Запоріжжя.

За словами начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та виникла пожежа.

Попередньо відомо, що одна людина загинула. Крім того, ще одна особа може перебувати під завалами зруйнованих будівель.

Також, за оновленою інформацією, внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей. Медики діагностували у них гостру реакцію на стрес. Обоє перебувають під наглядом лікарів.

На місці влучання працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Тривають аварійно-рятувальні роботи та пошук людини, яка, ймовірно, залишається під завалами.

Жителів області також попередили про збереження загрози повторних ударів керованими авіабомбами.

Допис Івана Федорова. Скріншот: Telegram

Допис Івана Федорова. Скріншот: Telegram

Новини.LIVE інформували, що у ніч на 2 серпня російські війська вдруге за добу атакували найбільший склад інтернет-магазину та маркетплейса Rozetka у Броварах. За інформацією компанії, по об’єкту вдарили ще два дрони-камікадзе Shahed, однак попередньо обійшлося без постраждалих.

Новини.LIVE писали, що Президент Володимир Зеленський повідомив, що протягом тижня з 27 липня по 2 серпня російські війська завдали ударів по 16 регіонах України. За його словами, під атаками опинилися, зокрема, Сумська, Харківська, Одеська, Запорізька та Дніпропетровська області. За цей час РФ застосувала майже 1900 безпілотників, близько 1600 керованих авіабомб і 144 ракети різних типів, серед яких були балістичні.