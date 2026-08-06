Росія стратила українського військовополоненого: Лубінець звернувся до ООН і МКЧХ

Дмитро Лубінець. Фото: Facebook/Дмитро Лубінець

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на страту українського військовополоненого російськими окупантами поблизу Мирного Волноваського району Донецької області.

За інформацією Донецької обласної прокуратури, 22 липня під час виконання бойового завдання український військовослужбовець потрапив у російський полон, після чого його розстріляли.

Про це посадовець написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Що відомо про страту українського військового

Лубінець наголосив, що такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та свідчать про системне ігнорування Росією Женевських конвенцій.

"Я вже направив офіційні листи до МКЧХ та ООН. Такі злочини мають бути належним чином задокументовані, а винні — притягнуті до найсуворішої відповідальності", — заявив омбудсман.

Пост Дмитра Лубінця. Фото: скриншот

Також Лубінець закликав українців, які володіють будь-якою інформацією про порушення прав громадян України або страти українських військовополонених, повідомляти про це на гарячу лінію Омбудсмана за номером 1678 та до правоохоронних органів.

За словами Лубінця, будь-які свідчення можуть стати важливими доказами у розслідуванні воєнних злочинів і допомогти притягнути винних до відповідальності.

Як повідомляли Новини.LIVE, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна підтримує комунікацію з російською стороною щодо повернення військовополонених і зниклих безвісти. Водночас, за його словами, РФ повільно реагує на запити та використовує тему обмінів як інструмент інформаційного тиску на родини українських захисників.

Як повідомляли Новини.LIVE, за даними Дмитра Лубінця, у російському полоні перебувають щонайменше 1878 верифікованих цивільних українців. Водночас у реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин налічується понад 16 тисяч цивільних, частина з яких може утримуватися на території Росії або на тимчасово окупованих територіях України.