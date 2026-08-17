Росія полює дронами на цивільних на Херсонщині: є загиблі

Рятувальник ДСНС гасить пожежу. Фото: ДСНС Херсонщини

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

На Херсонщині не припиняється російський терор безпілотниками. Стало відомо, що у ніч проти 17 серпня та вранці селі Новокаїри російський FPV-дрон смертельно травмував двох чоловіків. Ще двоє цивільних зазнали поранень внаслідок скидів з БпЛА безпосередньо в Херсоні.

Про це повідомили в пресслужбі Херсонської ОВА, передає Новини.LIVE.

Російські атаки по Херсонщині вбили двох людей

О 05:30 ранку російські військові завдали смертельного удару по Милівській громаді. Жертвами атаки ворожого FPV-дрона у селі Новокаїри стали двоє місцевих жителів. Чоловіки 58 та 66 років отримали тяжкі поранення, які виявилися несумісними з життям.

Крім того, російські війська продовжують скидати вибухівку на цивільне населення безпосередньо в обласному центрі. Опівночі під прицілом російського безпілотника опинився приватний будинок у Дніпровському районі Херсона. Унаслідок прямого влучання у власному помешканні постраждав 54-річний містянин. Медики діагностували у нього забій голови, контузію та вибухову травму. Лікарі надали чоловікові необхідну допомогу та перевели його на амбулаторне лікування.

Також стало відомо про стан 62-річного водія маршрутного таксі, який потрапив під ворожий удар напередодні вранці. Інцидент стався у Корабельному районі Херсона, де маршрутку атакував російський БпЛА. Чоловік зазнав серйозних ушкоджень: у нього зафіксували осколкове поранення грудної клітини, закриту черепно-мозкову та вибухову травми, а також контузію. Наразі потерпілий залишається у лікарні під постійним наглядом медичних працівників.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що через постійні російські обстріли на Херсонщині розширили зону обов'язкової евакуації. До переліку небезпечних територій додали села Краснопільське та Чарівне Борозенської громади, жителів яких закликають виїхати у безпечніші місця.

Російським військовим віддали наказ влаштовувати так зване "вільне полювання" на цивільні автомобілі в Херсонській області. Задля цього ворог активно збільшує кількість підрозділів ударних безпілотників, включно з новітніми дронами на оптоволоконному керуванні.

Зранку 5 серпня росіяни вкотре атакували Херсон за допомогою дронів. У Центральному районі міста під ворожий удар потрапила вантажівка, яка везла продукти до супермаркету.