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Головна Новини дня Росія била дронами та "Бандеролями": ППО збила не всі цілі

Росія била дронами та "Бандеролями": ППО збила не всі цілі

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Дата публікації: 19 серпня 2026 09:19
ППО знешкодила 58 ворожих цілей: деталі нічної атаки 19 серпня
Бійці мобільно-вогневої групи ППО. Фото: ПС ЗСУ

Українська протиповітряна оборона ліквідувала та нейтралізувала 58 повітряних цілей під час комбінованої атаки РФ у ніч на 19 серпня. Захисники знешкодили 56 дронів різних типів і два баражуючі боєприпаси "Бандероль". Відомо, що противник застосував також балістичні ракети по Україні.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на звіт Командування Повітряних сил України.

Як відпрацювали сили ППО станом на ранок 19 серпня

Станом на 08:30 середи, 19 серпня, українські військові знешкодили 58 ворожих засобів повітряного нападу в північних, південних та східних регіонах. Сили оборони збили та подавили засобами радіоелектронної боротьби 56 безпілотників типів Shahed, "Гербера" та інших модифікацій, а також знищили два баражуючі боєприпаси "Бандероль"

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Статистика збитих цілей 19 серпня. Фото: ПС ЗСУ

Загалом противник спрямував на українську територію дві балістичні ракети "Іскандер-М" і 65 ударних безпілотників. Серед дронів фіксували реактивні та звичайні "Шахеди", апарати "Гербера", а також приманки-дрони "Пародія" для відволікання ППО та баражуючі боєприпаси "Бандероль". Пуски здійснювалися з районів російських міст Орел і Курськ, а також із тимчасово окупованого Донецька та селища Гвардійське в АР Крим.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що Командування Сил безпілотних систем прогнозує складний осінньо-зимовий період в Україні через намір Росії наростити атаки реактивними БпЛА та балістикою. 

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Водночас забезпечення українського неба засобами захисту досягло критичної позначки, бо наявний запас протиракет покриває лише 1% від реальної потреби. За словами Володимира Зеленського, переговорний процес щодо постачання зенітних комплексів ведеться постійно на закритому рівні.

безпілотники обстріли ППО дрони війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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