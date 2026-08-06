Росія била БпЛА та ракетами: частка не збитих дронів зросла

Український військовий працює в ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

У ніч проти 6 серпня армія Росії атакувала територію України двома ракетами "Онікс", двома протирадіолокаційними снарядами Х-31П та 101 ударним безпілотником. Ліквідувати усі цілі українським захисникам не вдалось.

Про це повідомили в пресслужбі Командування Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Чим Росія атакувала Україну за минулу добу станом на 6 серпня

Росіяни запускали цілі по Україні з Курська, Міллерово та Орла, а також із тимчасово окупованих районів Донецької області й кримського Гвардійського.

Зокрема, супротивник застосував дві протикорабельні ракети "Онікс" із Криму та дві протирадіолокаційні ракети Х-31П із повітряного простору над Чорним морем. Більшість повітряних цілей склав 101 ударний безпілотник, серед яких переважали реактивні моделі, а також дрони "Гербера", "Італмас" та імітаційні апарати типу "Пародія".

Статистика збитих цілей. Фото: Повітярні сили ЗСУ

Станом на 09:00 ранку силам ППО вдалося збити або подавити за допомогою засобів РЕБ 66 безпілотників різних типів на південних, східних та північних напрямках.

Водночас зафіксовано влучання 29 ударних дронів та однієї ракети "Онікс" загалом на 18 локаціях. Зазначається, що ще на п'яти локаціях зафіксовано падіння уламків збитих цілей.

Вчора, як писали Новини.LIVE, Київ та область опинилися під масованим ударом з боку Росії, яка застосувала для атаки ракети та дрони. За підсумками ПС ЗСУ, виявилось, що в ході обстрілу українським захисникам не вдалося знищити жодної ракети ворога.

Погіршення ситуації з роботою ППО пов'язана з критичною нестачею запасів ракет. На цьому тлі Сполучені Штати та Україна продовжують переговори щодо поглиблення співпраці у сфері оборони. Одним із можливих напрямів взаємодії є передача українській стороні технологій, які дозволили б самостійно виробляти окремі елементи систем протиповітряної оборони Patriot, яка найкраще відбиває балістичні атаки.

Паралельно США нарощують власні виробничі потужності для виготовлення ракет-перехоплювачів до комплексів Patriot і THAAD. Таке рішення пов'язане зі скороченням запасів озброєння через інтенсивне використання цих систем у різних регіонах, зокрема під час війни Росії проти України та бойових дій на Близькому Сході.