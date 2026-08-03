Росія атакувала Запоріжжя КАБами: серед тяжкопоранених підліток

Медики екстреної допомоги рятують поранених. Фото: ДСНС Запоріжжя

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Запоріжжя зазнало масованого бомбардування: протягом півтори години російські війська скинули на цивільні квартали міста вісім керованих авіабомб. Внаслідок атаки загинула літня жінка, ще понад тридцять людей отримали поранення, а десятки житлових будинків зазнали суттєвих руйнувань.

Про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Росія бомбардувала Запоріжжя понад 1,5 години

У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальну операцію після серії російських авіаударів, які пошкодили 85 житлових будинків. Атака, що тривала півтори години і не зачепила жодного військового об'єкта, обірвала життя 71-річної містянки та поранила ще десятьох осіб, серед яких є 16-річна дівчина.

Іван Федоров наголосив у прямому ефірі, що серед атакованих об'єктів жодної військової цілі. Постраждала виключно житлова забудова. Цей масований удар тривав загалом півтори години. Рятувальники, медичні бригади, комунальники та всі відповідальні відомства оперативно прибули на місця влучань, розпочавши роботу з перших хвилин після вибухів.

Медики борються за життя трьох пацієнтів, які перебувають у вкрай тяжкому стані: 16-річна дівчина, 75-річна жінка та 78-річний чоловік. Решта семеро госпіталізованих стабілізовані, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості, усі вони отримують належне лікування.

Окрім людських жертв, місто зазнало значних інфраструктурних збитків від прямого впливу боєприпасів. Вибухові хвилі та уламки понівечили 22 багатоповерхові будинки та 63 приватні садиби. У квартирах та будинках містян зірвано покрівлі, зруйновано балкони та масово повибивало віконні шибки.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, російська армія регулярно використовує КАБи по Запоріжжю. Так у неділю, 2 серпня, удар було спрямовано на приватний сектор міста від чого загинула людина.

Через інтенсивні обстріли та зростаючу кількість зруйнованих й пошкоджених об'єктів, будинки потрібно якомога швидше ремонтувати. Запорізька міська рада під час чергового засідання затвердила масштабний пакет фінансової допомоги, спрямований на подолання руйнувань від ворожих обстрілів. Виділені кошти передбачають насамперед термінове відновлення пошкодженого житлового фонду.